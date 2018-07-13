 Ймовірного екс-охоронця Бен Ладена повертають до Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2018

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Новини

Ймовірного екс-охоронця Бен Ладена повертають до Німеччини

Адмінсуд у Гельзенкірхені визнав видворення ймовірного екс-охоронця Усами Бен Ладена "грубим порушенням" принципів правової держави. Самі А. відправили до Тунісу.

Самі А. є ймовірним екс-охоронцем ліквідованого лідера Аль-Каїди

Самі А. є ймовірним екс-охоронцем ліквідованого лідера "Аль-Каїди"

Адміністративний суд у Гельзенкірхені ввечері у п'ятницю, 13 липня, постановив повернути до Німеччини видвореного до Тунісу Самі А. Як повідомили у суді, депортація чоловіка є "вкрай протиправною" та порушує основоположні принципи правової держави. Оскільки Самі А. уже доставлений до Тунісу, його слід повернути до Німеччини, постановив суд.

Як повідомлялося, ще у четвер ввечері цей же суд вирішив, що депортація Самі А. на даний час неможлива, оскільки у Тунісі йому загрожують катування. Однак копію цього рішення компетентні органи ФРН отримали лише у п'ятницю вранці, коли чартерний літак з депортованим уже прямував до Тунісу.

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Рішення про видворення ухвалили органи влади федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, оскільки визнали Самі А. таким, що становить загрозу для суспільства через встановлення його ймовірного зв'язку з терористичним угропованням "Аль-Каїда". Ймовірно, він був охоронцем Усами Бен Ладена - засновника та лідера "Аль-Каїди", якого у 2011 році у Пакистані ліквідували американські спецслужби.

Цей випадок засвідчив прогалини у комунікації міграційних органів федерального та земельного рівнів. Адже з'ясувалося, що адмінсуд у Гельзенкірхені факсимільним зв'язком передав своє рішення про неможливість депортації Самі А. до Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF). BAMF підпорядковується міністерству внутрішніх справ Німеччини.

Нагадаємо, віднедавна у Німеччині у зв'язку з роботою BAMF виникають скандали. Так, на початку червня були виявлені прогалини в електронній системі документообігу BAMF, що уможливлювали неправомірне надання притулку тисячам біженців. Глава МВС Німеччини звільнив очільницю BAMF, а на критику щодо роботи відомства наразилась і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

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