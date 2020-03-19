З 28 березня повернутися до України можна буде лише пішки чи машиною

В ніч на 28 березня Україна повністю закриє авіасполучення та перетин кордону поїздами, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у середу, 25 березня. Він закликав українців, які ще перебувають за межами країни, повернутись протягом двох днів, або залишатися за кордоном.

"Літаки до нас прибуватимуть до п'ятниці. В ніч із п'ятниці на суботу будь-яке авіасполучення буде зупинено. Як і сполучення поїздами… Є два дні. А після цього, сидиш ти десь на Цейлоні в хорошій хатині, ну посидь там іще, якщо ти так вирішив", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Водночас в українців залишиться можливість повернутись на Батьківщину пішки або автомобілем. "Якщо ви перейшли пішки або на своїй машині кордон України й у вас є паспорт громадянина України - вдома вас приймуть завжди", - запевнив Аваков.

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За словами міністра, всі, хто повертається з-за кордону, проходить тестування на коронавірус, однак експрес-тести не дають повної картини. "Кожен, хто прилетів, має бути на самоізоляції чи в обсервації. Кожен із них підписує зобов'язання перебувати на самоізоляції. Ці адреси передаються Національній поліції, і вона контролює", - зазначив Аваков.

За кордоном залишаються тисячі українців

За даними міністерства закордонних справ, станом на середу за межами України залишається 20 тисяч людей, які виявили бажання повернутись додому. "20 тисяч українців - це ті, які виявили бажання повернутися в Україну і проінформували про це консульства і посольства України. Тепер логістика їх повернення буде суттєво ускладнена", - сказав в ефірі телеканалу "Україна" очільник МЗС Дмитро Кулеба. Станом на вечір 24 березня, за даними МЗС, в Україну з-за кордону було евакуйовано 78 592 українці.

Комендантської години поки не буде

Аваков також наполягає, що під час режиму надзвичайної ситуації на території всієї України конституційні права громадян не порушуються. "Не потрібно плутати режим надзвичайної ситуації з режимом надзвичайного стану ... По всій країні ми маємо, на превеликий жаль, занадто часте й дуже швидке поширення вірусу", - сказав міністр.

Він вважає, що Україна поки не потребує запровадження комендантської години. "Комендантська година. Думаю, це той захід, який нам зараз не потрібен. Це той захід, до якого ми, можливо, вдаватимемося, коли цього вимагатимуть обставини", - сказав він.