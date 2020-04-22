З Італії повернулися 20 українських медиків-добровольців

З Італії до України повернулися 20 українських медиків-добровольців, які понад два тижні допомагали італійським колегам боротися з COVID-19. Про це в четвер, 23 квітня, повідомила пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

"Медики вивчали процес діагностики та лікування пацієнтів, ознайомилися з протоколами лікування та ліками, які застосовуються, а також були присутні під час хірургічних втручань. Уже спланована серія телеконференцій для того, щоб передати набутий досвід колегам, які працюють з тяжкими пацієнтами", - йдеться в повідомленні МВС на сторінці у Facebook.

Водночас, за словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в Італію літали десять лікарів системи міністерства охорона здоров'я України і десять представників системи охорони здоров'я МВС. Вони працювали в містах Пезаро та Урбіно.

Зазначено, що всі медики, які прилетіли, пройдуть обов'язкову двотижневу обсервацію в одному з санаторіїв поблизу Києва. Перед вильотом додому медики відбули тести на коронавірус, а після прильоту їм виміряли температуру, всі вони здорові.

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До Італії 20 українських медиків вирушили 4 квітня в рамках ухваленої допомоги цій країні. Серед них анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи, терапевти, а також медсестри. Повне забезпечення, зокрема захисними засобами, взяла на себе українська сторона, Італія надала українським лікарям роботу та проживання.