 З Третьяковської галереї викрали картину Куїнджі ″Ай-Петрі. Крим″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2019

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Новини

З Третьяковської галереї викрали картину Куїнджі "Ай-Петрі. Крим"

Картина пейзажиста Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" була викрадена з Третьяковської галереї. Невідомі винесли її на очах у відвідувачів.

Крим. Ай-Петрі Архипа Куїнджі

"Крим. Ай-Петрі" Архипа Куїнджі

З московської Третьяковської галереї ввечері у неділю, 27 січня, викрали картину Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим", повідомили у міністерстві внутрішніх справ РФ. "У поліцію звернулися працівники охорони одного з музеїв столиці з повідомленням про те, що при здійсненні відеоспостереження за експозицією вони побачили, що невідомі особи зняли зі стіни однієї із зал картину і зникли з місця події", - повідомила офіційна представниця МВС РФ Ірина Вовк.

Агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела, обізнані з ситуацію, повідомило, що картина зникла на очах у численних відвідувачів експозиції. "Чоловік, якого прийняли за працівника музею, спокійно підійшов до полотна Куїнджі, дістав його з рами і вийшов", - сказав співрозмовник агентства.

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Роботу італійського художника Амедео Модільяні продано на аукціоні в Нью-Йорку за рекордні 157 мільйонів доларів. (15.05.2018)

Колекціонерка, яка купила картину Бенксі "Дівчинка з повітряною кулькою", не відмовилася від її придбання після часткового самознищення твору. Вартість полотна не змінилася. (12.10.2018)

Наразі поліція з'ясовує обставини викрадення картини та шукають викрадача. Головний вхід в галерею закритий, а біля будівлі стоять кілька поліцейських автомобілів. На місці працює слідчо-оперативна група, опитуються очевидці викрадення картини, а також вилучаються записи з відеокамер спостереження. Викрадена картина була застрахована, повідомила прес-служба Російського музею в Санкт-Петербурзі, звідки вона була привезена.

Ретроспектива пейзажиста Архипа Куїнджі (1842-1910) відкрилася 6 жовтня. На виставці представлено близько 170 найкращих творів художника. Крім відомих полотен, це мальовничі етюди та ескізи.

  • Пабло Пікассо Молода дівчина з корзиною квітів

    Найдорожчі твори мистецтва

    Картина Пікассо на рекордному аукціоні в Нью-Йорку

    Картина Пабло Пікассо "Молода дівчина з корзиною квітів" потрапила в топ-10 найдорожче проданих картин світу. На аукціоні Christie's у Нью-Йорку в травні 2018 року вона пішла з молотка за 115 мільйонів доларів. Продаж приватної колекції американського мільярдера Девіда Рокефеллера побив попередній рекорд і приніс загалом 648,4 мільйона доларів.

  • Леонардо да Вінчі Сальватор Мунді

    Найдорожчі твори мистецтва

    Найдорожча картина світу

    Анонім заплатив понад 450 мільйонів доларів на аукціоні Christie's за картину Леонардо да Вінчі "Сальватор Мунді" ("Спаситель світу") - єдину, що перебуває в приватній власності. Вона написана приблизно в 1500 році та належить нині до менш ніж 20 уцілілих картин да Вінчі. 1958 року ця робота вже змінювала власника - тоді за неї заплатили лише 60 доларів, адже вважали, що це не оригінал.

  • Пабло Пікассо Алжирські жінки

    Найдорожчі твори мистецтва

    Пікассо посунули на друге місце

    До продажу "Сальватора Мунді" да Вінчі рекорд за ціною тримала картина Пабло Пікассо "Алжирські жінки". 2015 року ця робота іспанського художника змінила свого власника за понад 179 мільйонів доларів - також на аукціоні Christie's. Таким чином, Пікассо аж п'ять разів потрапив до топ-10 картин із найвищими аукціонними цінами.

  • Амедео Модільяні Оголена, яка лежить

    Найдорожчі твори мистецтва

    Третє місце: Амедео Модільяні

    Картина "Оголена, яка лежить" ("Nu couché", або "Red Nude") італійського художника та скульптора Амедео Модільяні спричинила скандал 1917 року. А вже у листопаді 2015-го на аукціоні Christie's її продали за 170,4 мільйона доларів китайському бізнесмену Лью Їчиану.

  • Bacon Gemälde Triptychon Freud

    Найдорожчі твори мистецтва

    142,4 мільйона за Френсиса Бекона

    Триптих британського художника Френсиса Бекона "Три начерки до портрету Люсьєна Фрейда" пішов з молотка у 2013 році за 142,4 мільйона доларів. За словами німецького аукціоніста у третьому поколінні Карла Арнольда, останнім часом особливо зросли ціни на роботи, створені всесвітньо відомими художниками.

  • Bildergalerie Kunstwerke Edvard Munch Der Schrei

    Найдорожчі твори мистецтва

    119,2 мільйона за Едварда Мунка

    119,9 мільйона доларів 2012 року дали на аукціоні за картину "Крик" пензля норвезького художника Едварда Мунка. Твори мистецтва, особливо роботи відомих художників, уже давно є одним з популярних способів надійного вкладення капіталу, адже ціни на них постійно зростають, пояснює Карл Арнольд, власник аукціону Arnold у Франкфурті-на-Майні.

  • Bildergalerie Kunstwerke Nackte, Grüne Blätter und Büste von Pablo Picasso

    Найдорожчі твори мистецтва

    106,5 мільйона за оголену даму

    Картину "Оголена, зелене листя і бюст" Пабло Пікассо написав 1932 року, причому створив її всього за один день. У 2010 році за 106,5 мільйона доларів пішло з молотка це полотно, на якому зображена кохана іспанського художника.

  • Альберто Джакометті Чоловік, який вказує

    Найдорожчі твори мистецтва

    Найдорожча скульптура

    Робота швейцарського скульптора Альберто Джакометті так само побила рекорд на аукціоні Christie's в Нью-Йорку. Відома робота "Чоловік, який вказує" була продана за 141,3 мільйона доларів. Якщо скульптури і картини розмістити в одному рейтингу, то Джакометті опинився би на четвертому місці.

  • Alberto Giacometti Walking Man I' or 'L'Homme qui marche I

    Найдорожчі твори мистецтва

    Крокуючий рекордсмен

    За 104,3 мільйона доларів 2010 року на аукціоні продали скульптуру швейцарця Альберто Джакометті "Чоловік, який крокує I". На той час це була рекордна для творів мистецтва сума. Як зауважує німецький аукціоніст Карл Арнольд, ціни на твори мистецтва диктує ринок, і попит породжує пропозицію.

  • Jeff Koons Balloon Dog

    Найдорожчі твори мистецтва

    Гігантське цуценя

    Помаранчева версія "Надувного цуценяти", створена американцем Джеффом Кунсом, - станом на сьогодні найдорожча з робіт митців, які живуть і працюють нині. Вона входить у знамениту серію створених Кунсом гігантських сталевих скульптур, що імітують іграшки з продовгуватих надувних кульок. У листопаді 2013 року "Надувне цуценя" пішло з молотка за 58,4 мільйона доларів.

  • Gerhard Richter Domplatz Mailand

    Найдорожчі твори мистецтва

    37 мільйонів за міланський пейзаж

    Поки за рекордною ціною не продали "Надувного цуценятка" Джеффа Кунса, найдорожчим з нині діючих художників вважався німець Ґергард Рихтер. Так, його полотно "Соборна площа, Мілан" продали за 37 мільйонів доларів. Сам Рихтер вважає такі захмарні ціни абсурдними. На його думку, взаємозв'язку між значимістю і вартістю творів мистецтва нині не існує.

  • Damien Hirst

    Найдорожчі твори мистецтва

    Найбагатший у світі художник

    Британець Деміен Херст - найбагатший із нині діючих митців. Щоправда, він рекордсмен не лише за гонорарами, але й за скандалами, викликаними його творчістю. Центральні теми його робіт - життя, смерть, споживання. На фото - заспиртована Херстом акула. А найвідоміше його дітище - арт-об'єкт "Заради любові до Бога": платиновий муляж черепа, інкрустований діамантами. Їх у цій роботі аж 8 тисяч 601.

  • Paul Cézanne Les joueurs de cartes

    Найдорожчі твори мистецтва

    Найдорожча гра в карти у світі

    Знамените полотно французького постімпресіоніста Поля Сезанна "Гравці в карти", продали нібито за 259 мільйонів доларів. Щоправда, офіційно дискретну угоду купівлі-продажу не підтвердили. Інакше - ця сума вибилась би в рекордсмени.

  • Bildergalerie Gustav Klimt

    Найдорожчі твори мистецтва

    Лідери приватних торгів

    Чи не найдорожчий лот приватних торгів - картина австрійця Густава Клімта "Портрет Аделі Блох-Бауер I", відома також як "Золота Адель". Її продали за 135 мільйонів доларів, і на відміну від "Гри в карти" Сезанна - угода підтверджена. Ще більше дали за полотно голландця Віллема де Кунінга "Жінка III" (137,5 мільйона доларів) і картину американця Джексона Поллока "Номер 5" (140 мільйонів доларів).

    Автор: Гайке Мунд, Данило Білик


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