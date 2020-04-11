З Сіднея у Сідней: в Австралії почали продавати польоти "в нікуди"

Провідна австралійська авіакомпанія Qantas у четвер, 17 вересня, оголосила про відкриття нового семигодинного безпосадочного рейсу по країні для людей, які скучили за перельотами.

Перший оглядовий політ заплановано на 10 жовтня на Boeing 787-9 Dreamliner, який вилетить з Сіднея і повернеться назад за 7 годин. Переліт відбудеться на низькій висоті, а пасажири зможуть побачити легендарну скелю Улуру, що розташована в центрі пустелі Північної території, великий Бар'єрний риф і гавань Сіднея, перш ніж літак приземлиться в аеропорту міста, передає агентство новин dpa.

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"Лише півроку тому ми і уявити собі не могли, що не зможемо застрибнути в літак і відвідати родичів у інших штатах країни, або злітати у відпустку за кордон", - сказав генеральний директор Qantas Group Алан Джойс.

"Хоча ми не можемо прямо зараз доправити вас за кордон, ми, безумовно, можемо надихнути вас на майбутні подорожі у деякі з найкрасивіших місць Австралії", - додав він.

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Як повідомляється на сайті Qantas, квиток у бізнес-клас коштуватиме в перерахунку 2340 євро, преміум-економ - 1120 євро. Бажаючим злітати в економ-класі доведеться за семигодинний переліт з Сіднею в Сідней викласти з кишені 486 євро. На даний момент, повідомляє Qantas, на перший рейс всі квитки вже продано.

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