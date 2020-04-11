З Сіднея у Сідней: в Австралії почали продавати польоти "в нікуди"

Провідна австралійська авіакомпанія Qantas у четвер, 17 вересня, оголосила про відкриття нового семигодинного безпосадочного рейсу по країні для людей, які скучили за перельотами.
Перший оглядовий політ заплановано на 10 жовтня на Boeing 787-9 Dreamliner, який вилетить з Сіднея і повернеться назад за 7 годин. Переліт відбудеться на низькій висоті, а пасажири зможуть побачити легендарну скелю Улуру, що розташована в центрі пустелі Північної території, великий Бар'єрний риф і гавань Сіднея, перш ніж літак приземлиться в аеропорту міста, передає агентство новин dpa.
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"Лише півроку тому ми і уявити собі не могли, що не зможемо застрибнути в літак і відвідати родичів у інших штатах країни, або злітати у відпустку за кордон", - сказав генеральний директор Qantas Group Алан Джойс.
"Хоча ми не можемо прямо зараз доправити вас за кордон, ми, безумовно, можемо надихнути вас на майбутні подорожі у деякі з найкрасивіших місць Австралії", - додав він.
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Як повідомляється на сайті Qantas, квиток у бізнес-клас коштуватиме в перерахунку 2340 євро, преміум-економ - 1120 євро. Бажаючим злітати в економ-класі доведеться за семигодинний переліт з Сіднею в Сідней викласти з кишені 486 євро. На даний момент, повідомляє Qantas, на перший рейс всі квитки вже продано.
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Як тварин в Австралії рятують від пожеж
Корм тваринам доставляють повітрям
У національному парку Воллемі у штаті Новий Південний Уельс тваринам, які вижили після лісових пожеж, які вирували тут, корм доставляють повітрям. Насамперед це солодка картопля і морква. Співробітники національного парку скидають овочі з вертольота туди, де вогонь залишив після себе лише випалену землю.
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Як тварин в Австралії рятують від пожеж
Порятунок для валлабі
На цій фотографії - валлабі, сумчастий ссавець зі сімейства кенгуру, який вижив під час пожежі. У національному парку Єнга корм для валлабі також доставляють повітрям. Місце, де мешкають тварини, на північний захід від Сіднея, в 2000-му році увійшло до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Тепер ця місцевість дуже сильно постраждала від вогню.
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Як тварин в Австралії рятують від пожеж
Кенгуру у безпеці
Про це дитинча кенгуру піклуються співробітники організації з порятунку диких тварин WIRES. Рятувальники розраховують, що молоді особини кенгуру можуть потім возз'єднатися зі своїми батьками, тому необхідно позначати місця, де тварини були знайдені.
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Як тварин в Австралії рятують від пожеж
Врятований опосум
Цей опосум вижив після пожежі. Але тварина, як видно на фотографії, сильно постраждала від вогню: у нього обпечені вуха і шерсть, пошкоджені очі. За даними рятувальників, опосуми, як і інші види дрібних тварин, що мешкають на деревах і в чагарниках, особливо сильно постраждали від лісових пожеж.
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Як тварин в Австралії рятують від пожеж
Особлива місія військових
Військовослужбовці австралійської армії шукають на третьому за розміром острові країни - острові Кенгуру - трупи тварин, що загинули під час пожеж. В цьому національному парку вогонь знищив дерева і чагарники на площі понад 210 000 гектарів. Й досі вогонь повністю не загасили.
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Як тварин в Австралії рятують від пожеж
Загинула половина популяції коал
Коалу в клітці, що на цій фотографії, врятували від вогню на острові Кенгуру. Близько 50 тисяч представників цього виду тварин жили тут до пожеж. За останніми даними, половина з них загинула. Але врятованим тваринам доведеться і далі боротися за своє існування, оскільки екосистема, в якій вони мешкали, зруйнована.
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Як тварин в Австралії рятують від пожеж
Тварини залишилися без звичного середовища проживання
На цих знімках з супутника - лісові пожежі на південь від Едена в Новому Південному Уельсі. В усій Австралії полум'я знищило все живе на площі понад 10 мільйонів гектарів. За оцінками екологів, близько мільярда тварин загинули від вогню. Але тварини, що вижили, втратили звичне середовище проживання, а також корми та природній захист від сонця і хижаків.
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Як тварин в Австралії рятують від пожеж
Чому верблюдів будуть відстрілювати
Верблюди від пожеж в Австралії не постраждали. Але уряд країни оголосив про необхідність відстрілу тисяч цих тварин. Такий радикальний захід є наслідком екстремальної посухи на континенті. Дикі верблюди, які шукають воду і корм, становлять небезпеку для поселень аборигенів, забруднюючи питну воду і знищуючи запаси їжі.
Автор: Катрін Генніке, Наталія Позднякова