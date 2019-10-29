З приходом Зеленського "ситуація дійсно змінилася" - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що з приходом до влади українського президента Володимира Зеленського втілення домовленостей щодо розведення сил і засобів на трьох "пілотних" ділянках на Донбасі зрушило з місця. Про це у четвер, 31 жовтня, він сказав під час брифінгу за підсумком зустрічі у Москві із генеральним секретарем ОБСЄ Томасом Ґремінґером (Thomas Greminger).

Голова російського МЗС поскаржився, що домовленість про розведення сил і засобів на окремих ділянках лінії зіткнення була досягнута більше трьох років тому під час саміту "нормандської четіврки" у Берліні. Але, як додав Лавров, колишній президент України Петро Порошенко "всіляко вигадував причини", які відтерміновували навіть початок перших кроків. "З приходом президента Зеленського ситуація дійсно змінилася", - зазначив Лавров.

Також він відзначив, що у Москві цілковито розділяють позицію Зеленського про те, що розведення сил у трьох "пілотних" населених пунктах на Донбасі дозволить провести "нормандський саміт". "Це наша позиція, і ми повністю поділяємо такі слова", - підтвердив Лавров.

Своєю чергою, Ґремінґер зазначив, що ОБСЄ також бачить певний прогрес у розведенні сил і засобів на Донбасі. "Ми чекали на цей крок протягом трьох років. І те, що зараз відбувається, дає надію", - зазначив генеральний секретар ОБСЄ.

Раніше цього четверга Зеленський обговорив підготовку до саміту лідерів країн "нормандської четвірки" із канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel). Напередодні депутат Бундестагу від партії Меркель Християнсько-демократичний союз, експерт ХДС з зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) у своєму коментарі DW зазначив, що після початку розведення сил на Донбасі російському президенту Володимиру Путіну"буде складно уникати конструктивних кроків".

Нагадаємо, 29 жовтня у штабі ООС підтвердили інформацію про початок дзеркального розведення сил у Золотому.