З полону РФ звільнили парамедика Юлію Паєвську з позивним "Тайра"

Із російського полону звільнили бойового парамедика Юлію Паєвську із позивним "Тайра", повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному щоденному зверненні ввечері п'ятниці, 17 червня. Він не уточнив, коли саме вдалося звільнити Паєвську, втім зазначив, що наразі вона перебуває вдома.

"Я вдячний усім, хто працював на цей результат. "Тайра" вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрали всіх", - сказав Зеленський.

Російські війська викрали "Тайру" у Маріуполі 16 березня. За день до цього вона передала журналістам АР унікальні кадри з блокадного Маріуполя у перші тижні війни Росії проти України.

Кадр з нагрудної камери "Тайри"

На відео видно, як жінка надає допомогу цивільним та військовим, зокрема й російським військовополоненим, а також наслідки ударів РФ по Маріуполю.

Довгий час Росія заперечувала взяття в полон парамедика, аж поки "Тайр" не з'явилася в пропагандистських сюжетах російського телебачення із загримованими синцями.

Паєвська служила парамедиком на фронті ще з 2014 року, згодом заснувала власний підрозділ військових медиків-волонтерів "Ангели Тайри". Волонтерка має нагороду Народний Герой України.