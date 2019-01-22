 З останнього бастіону ІД у Сирії виїхало п′ять тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2019

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Новини

З останнього бастіону ІД у Сирії виїхало п'ять тисяч осіб

Більшість людей, які виїхали з провінції Дейр-ез-Зор, - бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" та їхні родичі, повідомляють правозахисники.

SDF та військ США в Сирії

Колона загонів SDF та військ США в Сирії, грудень 2018 року

Майже п'ять тисяч людей з початку поточного тижня залишили останні позиції терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в провінції Дейр-ез-Зор в східній частині Сирії. Серед них - 470 бойовиків ІД, решта - переважно їхні родичі, повідомили в середу, 23 січня, в сирійському Центрі спостереження за дотриманням прав людини.

Цивільних вивезли вантажівками, наданими формуваннями опозиції з угруповання "Демократичні сили Сирії" (SDF). Ці курдсько-арабські формування за підтримки очолюваної США антитерористичної коаліції з вересня 2018 року проводять масштабну операцію проти бойовиків на сході Сирії. За останні тижні їм вдалося відвоювати у ІД низку сіл.

За даними Центру спостереження за дотриманням прав людини, під контролем ІД в провінції Дейр-ез-Зор залишається лише територія площею в 10 квадратних кілометрів. Напередодні бійці SDF увійшли в район на схід від населеного пункту Багхус, не зустрівши опору.

З початку грудня 2018 року території, що раніше перебували під контролем джихадистів, залишили вже майже 27 тисяч осіб, в тому числі 1800 бойовиків, які склали зброю, зазначають у Центрі спостереження за дотриманням прав людини.

Розташована в Великобританії правозахисна організація посилається на дані мережі власних інформаторів. Незалежних підтверджень цієї інформації немає.

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