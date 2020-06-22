З Німеччини до Росії відправили новий вантаж з ядерними відходами - екологи

З Німеччини до Росії відправлено новий вантаж ядерного сміття. 22 червня вантажний потяг з 600 тоннами радіоактивних відходів вирушив до Росії із заводу зі збагачення урану Urenco в німецькому Гронау, повідомила російська екологічна громадська організація "Экозащита" у вівторок, 23 червня.

12 вагонів з відходами, що утворюються під час збагачення урану, з якого виготовляють паливо для АЕС, відправлені на Уральський електрохімічний комбінат в Новоуральську Свердловської області. Коли саме потяг прибуде до Росії, не уточнюється. За даними екологів, частину контейнерів з відходами відправлено вантажівками в Амстердам. Там їх завантажать на судно "Михайло Дудін", котре на початку липня прибуде в порт Усть-Луга під Санкт-Петербургом.

Понад три тисячі тонн відходів

З початку 2020 року, за оцінками екологів, до Росії доставлено вже понад 3000 тонн ядерних відходів. Останній вантаж з 600 тоннами відходів прибув з Німеччини 15 червня. Захисники довкілля побоюються, що транспортування ядерних відходів до Росії триватиме й у найближчі роки, оскільки термін дії дозволу на вивезення до РФ уранових відходів через порти Нідерландів подовжено до 2023 року. Крім Urenco, відповідний дозвіл отримало й підприємство Orano у Франції.

Читайте також: Скільки коштує закриття АЕС? Мільярди і десятиліття

Поставки уранових відходів з ФРН до Росії відновилися в 2019 році після десятирічної перерви. Екологічна організація "Грінпіс" повідомила, що в 2019-2022 роках Urenco планує вивезти в Росію 12 тисяч тонн ядерних відходів.

Російські закони забороняють ввозити до країни з-за кордону ядерні відходи для зберігання чи захоронення. При цьому допускається імпорт ядерних матеріалів для дозбагачення з подальшим поверненням іноземному постачальнику. За даними "Грінпіс", вторинні відходи після дозбагачення ядерних матеріалів з-за кордону все ж залишалися в Росії. За даними організації "Экозащита", до 98 відсотків від об'єму ввезених відходів назавжди залишаються в РФ.