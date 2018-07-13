З Німеччини видворили ймовірного екс-охоронця Усами Бен Ладена

Ймовірний екс-охоронець загиблого лідера терористичного угруповання "Аль-Каїда" Усами Бен Ладена у п'ятницю, 13 липня, був видворений з Німеччини до Тунісу, де його передали місцевим органам влади. Інформацію про це підтвердила речниця міністерства внутрішніх справ Німеччини, яка наголосила, що відповідне рішення щодо депортації Самі А. ухвалювали органи влади федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, повідомляє агентство dpa.

Однак у той же день стало відомо, що адміністративний суд у Гельзенкірхені ухвалив рішення, що Самі А. на даний час не може бути видворений з Німеччини. Нині компетентні органи у ФРН з'ясовують, чому депортація із залученням чартерного літака стала можливою, незважаючи на рішення суду.

Відомо, що Самі А. о 7-ій ранку п'ятниці був депортований з Дюссельдорфа чартерним літаком до Тунісу. Земельними органами влади він був визнаний таким, що становить загрозу для суспільства, оскільки було встановлено його ймовірний зв'язок з терористичним угропованням "Аль-Каїда". Ймовірно, він був охоронцем Усами Бен Ладена - засновника та лідера терористичного угруповання "Аль-Каїда", якого у 2011 році у Пакистані ліквідували американські спецслужби.

А о 8.27 цього ж дня адміністративний суд у Гельзенкірхені факсимільним зв'язком передав до Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) копію ухваленого напередодні рішення, що депортація Самі А. на даний час неможлива. BAMF підпорядковується міністерству внутрішніх справ Німеччини.

Нагадаємо, віднедавна у Німеччині у зв'язку з роботою BAMF виникають скандали. Так, на початку червня були виявлені прогалини в електронній системі документообігу BAMF, що уможливлювали неправомірне надання притулку тисячам біженців. Глава МВС Німеччини звільнив очільницю BAMF, а на критику щодо роботи відомства наразилась і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).