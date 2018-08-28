З металошукачем на пошуки скарбів: новий "вид спорту" у німців (відео)

Полювання за скарбами з металошукачами стало мало не національним видом спорту. Багато шукачів скарбів одягнені в камуфляж, оснащені найкращою технікою, це стало великим захопленням, бо приносить велику здобич. Утім, через варварство науковці назавжди втрачають цінні артефакти. Збиток, заподіяний нелегальними шукачами скарбів, на думку поліції, сягає мільйонів євро.