З металошукачем на пошуки скарбів: новий "вид спорту" у німців (відео)

У Німеччині набуває дедалі більшої популярності пошук скарбів з металошукачами. Археологи б'ють на сполох. Нелегальні розкопки завдають не лише шкоди, але й можуть бути життєво небезпечними.
Полювання за скарбами з металошукачами стало мало не національним видом спорту. Багато шукачів скарбів одягнені в камуфляж, оснащені найкращою технікою, це стало великим захопленням, бо приносить велику здобич. Утім, через варварство науковці назавжди втрачають цінні артефакти. Збиток, заподіяний нелегальними шукачами скарбів, на думку поліції, сягає мільйонів євро.
У Берліні є унікальні місця, де можна буквально доторкнутися до історії. Як, наприклад, нещодавно знайдений тунель, прокладений під Берлінським муром декілька десятиліть тому. (06.02.2018)