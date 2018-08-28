 З металошукачем на пошуки скарбів: новий ″вид спорту″ у німців (відео) | Головна | DW | 29.08.2018

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Головна

З металошукачем на пошуки скарбів: новий "вид спорту" у німців (відео)

У Німеччині набуває дедалі більшої популярності пошук скарбів з металошукачами. Археологи б'ють на сполох. Нелегальні розкопки завдають не лише шкоди, але й можуть бути життєво небезпечними.

Новий вид спорту німців - пошук скарбів з металошукачем

Новий "вид спорту" німців - пошук скарбів з металошукачем

Полювання за скарбами з металошукачами стало мало не національним видом спорту. Багато шукачів скарбів одягнені в камуфляж, оснащені найкращою технікою, це стало великим захопленням, бо приносить велику здобич. Утім, через варварство науковці назавжди втрачають цінні артефакти. Збиток, заподіяний нелегальними шукачами скарбів, на думку поліції, сягає мільйонів євро.

 

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