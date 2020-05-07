З Лівії евакуювали найманців російської ПВК Вагнера - ЗМІ

Кількасот найманців з російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера покинули зону бойових дій на заході Лівії. Про їхню передислокацію повідомило в понеділок, 25 травня, агентство новин AFP. За даними агенції, найманців перекидають з південного фронту біля Триполі з розташованого неподалік міста Бені-Валід.

Раніше у визнаному міжнародною спільнотою уряду національної єдності повідомили, що поблизу Бені-Валіда дислокувалося від 1,5 до 1,6 тисячі "вагнеровців". Зазначається, що для передислокації задіяли військовий літак розробки КБ імені Антонова. Кінцевий пункт передислокації не називався.

Цього дня турецьке державне інформагентство Anadolu повідомило з посиланням на представника штабу командування уряду національної єдності Мухаммеда Кунуна, що до 1600 бійців, які воювали на боці командувача "Лівійської національної армії" (ЛНА) Халіфи Хафтара, вилетіли на двох військово-транспортних літаках з аеропорту на заході лівійського міста Бені-Валід.

Незалежних підтверджень цих повідомлень немає. У збройному протистоянні в Лівії Туреччина виступає на боці уряду національної єдності.

Низка поразок сил Хафтара

Упродовж останніх тижнів підтримуванні Туреччиною урядові війська досягли значних успіхів в боях з силами ЛНА. 18 травня очільник уряду національної єдності Фаїз Сарадж повідомив, що урядові сили взяли під контроль важливу авіабазу "Ель-Ватія", розташовану в 140 кілометрах на північний захід від Триполі. З 2014 року цей аеродром використовувалася прибічниками Хафтара.

База мала стратегічне значення, оскільки там розміщувалася авіація ЛНА, котра завдавала ударів з повітря по Триполі.

Конфлікт у Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. А у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Читайте також: ЄС створить місію для контролю за ембарго на постачання зброї до Лівії

Визнаний міжнародною спільнотою уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ЛНА підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включно з більшістю нафтових родовищ. Хафтар веде наступ на Триполі з квітня 2019 року. Хафтара підтримують Єгипет, ОАЕ, Росія.