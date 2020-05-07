З Лівії евакуювали найманців російської ПВК Вагнера - ЗМІ

Кількасот найманців з російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера покинули зону бойових дій на заході Лівії. Про їхню передислокацію повідомило в понеділок, 25 травня, агентство новин AFP. За даними агенції, найманців перекидають з південного фронту біля Триполі з розташованого неподалік міста Бені-Валід.
Раніше у визнаному міжнародною спільнотою уряду національної єдності повідомили, що поблизу Бені-Валіда дислокувалося від 1,5 до 1,6 тисячі "вагнеровців". Зазначається, що для передислокації задіяли військовий літак розробки КБ імені Антонова. Кінцевий пункт передислокації не називався.
Цього дня турецьке державне інформагентство Anadolu повідомило з посиланням на представника штабу командування уряду національної єдності Мухаммеда Кунуна, що до 1600 бійців, які воювали на боці командувача "Лівійської національної армії" (ЛНА) Халіфи Хафтара, вилетіли на двох військово-транспортних літаках з аеропорту на заході лівійського міста Бені-Валід.
Незалежних підтверджень цих повідомлень немає. У збройному протистоянні в Лівії Туреччина виступає на боці уряду національної єдності.
Низка поразок сил Хафтара
Упродовж останніх тижнів підтримуванні Туреччиною урядові війська досягли значних успіхів в боях з силами ЛНА. 18 травня очільник уряду національної єдності Фаїз Сарадж повідомив, що урядові сили взяли під контроль важливу авіабазу "Ель-Ватія", розташовану в 140 кілометрах на північний захід від Триполі. З 2014 року цей аеродром використовувалася прибічниками Хафтара.
База мала стратегічне значення, оскільки там розміщувалася авіація ЛНА, котра завдавала ударів з повітря по Триполі.
Конфлікт у Лівії
Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. А у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.
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Визнаний міжнародною спільнотою уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ЛНА підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включно з більшістю нафтових родовищ. Хафтар веде наступ на Триполі з квітня 2019 року. Хафтара підтримують Єгипет, ОАЕ, Росія.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Десятилітня війна "всіх проти всіх"
У північноафриканській Лівії практично ціле десятиліття точиться громадянська війна. У неї залучені найрізноманітніші сили: бойовики-націоналісти, ісламісти, туареги-кочівники, місцеві племена, іноземні найманці. Ще більш заплутаною ситуація стає через те, що два головні протиборчі угруповання отримують підтримку різних країн. Це робить конфлікт міжнародним і геополітичним.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Усе почалося з повалення Каддафі
Збройна боротьба за владу в Лівії не припиняється з часу повалення Муаммара Каддафі в 2011 році в ході повстання, що спалахнуло в рамках "арабської весни", підтриманого міжнародною військовою операцією. На цьому знімку кривавий диктатор, що правив чотири десятиліття, розриває Статут ООН під час свого скандально відомого виступу в 2009 році на Генасамблеї цієї організації.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Нафта і газ у пустелі та морі
Одна з головних причин громадянської війни - багаті запаси нафти і газу. Концесії на їх видобуток на суші і в морі отримували різні іноземні компанії, в тому числі німецька Wintershall (на фото - один з її об'єктів) і російський концерн "Газпром", у них з 2008 року є спільне підприємство в Лівії. Зараз галузь в занепаді. Не працює, наприклад, підводний газопровід Greenstream в Італію.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Ключова фігура: Халіфа Хафтар
Інша причина громадянської війни - боротьба між прихильниками ісламського шляху і їхніми противниками, яка породила двовладдя, що панує в країні з 2014 року. Ісламісти закріпилися в столиці Тріполі на заході країни, на сході їм протистоїть так званий парламент в Тобруке. Від його імені править 76-річний воєначальник Халіфа Хафтар, командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії".
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Вони контролюючть майже всю країну
У бойовиків "Лівійської національної армії" є підстави фотографуватися в позі переможців. Війська Хафтара завоювали переважну частину території країни, крім пустельного півдня, який контролюють місцеві племена, і декількох районів на заході навколо Тріполі. Однак захопити офіційну столицю країни, незважаючи на неодноразові спроби штурму з квітня 2019 року, їм поки що не вдалося.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Союзник Росії та агент ЦРУ
На боці Хафтара воюють російські найманці з ПВК "Вагнер". Самопроголошений маршал, який зробив військову кар'єру при Каддафі, але потім брав участь у його поваленні, навчався в СРСР в Академії імені Фрунзе і зараз користується підтримкою Росії (на фото: Москва, листопад 2016). На нього зробили також ставку Єгипет і Франція. У нього, за даними ЗМІ, є громадянство США, де він співпрацював з ЦРУ.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Сараджа підтримують ООН та Туруччина
Офіційним лідером Лівії, визнаним міжнародною спільнотою в особі ООН, є глава Уряду національної згоди, який розміщується в Тріполі, Фаїз Сарадж. Його активно підтримують, наприклад, Італія і Туреччина. Президент останньої Реджеп Тайїп Ердоган уклав з Лівією договір, в якому істотно змінив на користь своєї країни (і на шкоду Греції) кордон в Середземному морі.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Оборона Тріполі з допомогою Туреччини
У січні 2020 року Анкара перекинула в Тріполі турецьких військових для зміцнення оборони лівійської столиці, оскільки загони, що борються на стороні уряду національної згоди (фото), сильно ослаблені торішніми боями з військами Хафтара. В результаті різко зросла небезпека прямих зіткнень між кадровими турецькими військовими і російськими найманцями-вагнеровцями.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Розгром місцевого ІДІЛ
Ще однією стороною міжусобиці в Лівії стали ісламісти-екстремісти з ІДІЛ. Скориставшись двовладдям, прихильники "Ісламської держави" захопили на початку 2015 року портове і університетське місто Сирт. Однак восени 2016 року вони були розгромлені військами, вірними ісламістській владі в Тріполі (фото), і пішли в підпілля. Місто, яке переходило з рук в руки, сильно постраждало.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Саміт у Берліні: пошук рішення
19 січня 2020 року в Берлін на міжнародну конференцію з Лівії приїхали лідери понад десяти країн і керівники міжнародних організацій, включаючи ООН. На знімку: президент РФ Володимир Путін, канцлер ФРН Анґела Меркель і президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. Серед підсумків саміту - зобов'язання його учасників більше не постачати сторонам конфлікту зброю і механізм контролю за припиненням вогню.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Євросоюз стурбований потоком біженців
У ЄС немає єдиної позиції щодо Лівії, цілі окремих країн дуже різняться. Однак усі члени ЄС зацікавлені в тому, щоб Лівія перестала бути плацдармом для відправлення до Європи нелегальних мігрантів, багато з яких гинуть в Середземному морі. Цю міграційну й гуманітарну проблему без припинення війни в Лівії і відновлення її державності не вирішити.
Автор: Андрій Гурков, Олександр Куницький