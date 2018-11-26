 З КНДР до Південної Кореї втік ще один солдат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2018

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Новини

З КНДР до Південної Кореї втік ще один солдат

Черговий солдат втік з Північної до Південної Кореї. Під час його втечі вогонь не відкривався.

Демілітаризована зона між Південною Кореєю та КНДР

Демілітаризована зона між Південною Кореєю та КНДР

Ще один північнокорейський солдат вранці в суботу, 1 грудня, нелегально перетнув демаркаційну лінію між КНДР та Південною Кореєю. Південнокорейське обладнання для спостереження виявило солдата, що перетинав межу о 7:56 ранку, повідомила інформаційна агенція Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів у Сеулі.

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Завершилося повернення з КНДР до США останків американських солдатів, загиблих у Корейській війні. Йдеться про останки 55 військових США. (02.08.2018)

З Північної в Південну Корею втік ще один військовослужбовець. Військові з обох боків відкривали вогонь, проте про вбитих або постраждалих не повідомляється. (21.12.2017)

Під час цієї втечі вогонь не відкривався. Солдат був затриманий владою Південної Кореї. "Відповідальні агентства планують розслідувати деталі щодо того, як він перейшов на південь", - йдеться в повідомленні штабу. Там тьакож не надали жодних деталей щодо точного місця переходу, імені солдата, його звання або підрозділу, а також наявності у нього зброї. Ця втеча стала першою після того, як через покращення ситуації між двома країнами на кордоні було прибрано 10 постів, повідомила Yonhap.

Після завершення Корейської війни 1950-1953 років близько 30 тисяч жителів Північної Кореї втекли до Південної Кореї, більшість з них - через територію Китаю.

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Чому біженка з КНДР шкодує про втечу (27.04.2018)

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