З Ефіопії до Еритреї прибув перший комерційний авіарейс

Пасажири першого рейсу мають на меті зустрітися з рідними, з якими їх роз'єднала війна.
У міністерстві інформаційної політики Еритерії у середу, 18 липня, оголосили про прибуття "птаха миру" - першого комерційного авіарейсу із сусідньої Ефіопії, з якою Еритрея офіційно перебувала в стані війни впродовж 20 років до початку літа цього року. Літак у столиці Еритреї, Асмері, привітали червоною доріжкою та прапорами обох країн. На борту літака були люди, що прилетіли для зустрічі зі своїми рідними, з ким їх роз'єднав тривалий конфлікт між двома країнами.
Нагадаємо, що 5 червня цього року уряд Ефіопії оголосив про свою готовність укласти мирну угоду з Еритреєю без жодних попередніх умов. Обидві країни не мали дипломатичних відносин після війни, що тривала з 1998-го по 2000 рік. 8 липня прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед прибув до столиці Еритреї Асмери для переговорів з президентом країни Ісайясом Афеверкі.
Еритрея в 1952-1993 роках входила до складу Ефіопії. Збройний конфлікт між Ефіопією і Еритреєю спалахнув через суперечку за контроль над прикордонними територіями. В результаті збройного протистояння загинуло близько 70 тисяч осіб. Крім того, під час тодішнього конфлікту сотні тисяч людей були змушені стати біженцями, залишивши свої домівки.
Еритрея не проводила виборів з 1993 року і не має конституції. Міжнародні організації, зокрема Human Rights Watch, сподіваються, що зближення двох країн і остаточне припинення стану війни сприятиме проведенню реформ.
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