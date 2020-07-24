З Елвісом Преслі до Книги рекордів Гіннеса (фото)

Кйел Хеннінг Бйорнстад не перший, хто вирішив спробувати потрапити до Книги рекордів Гіннеса завдяки марафонському виконанню пісень Еліса Преслі. Донині рекорд тримає німець Томас Гетьє (Thomas Gäthje). Рекорд він встановив 16 років у своєму рідному містечку Гайде, безперервно виконуючи пісні короля рок-н-ролу упродовж 43 годин, 11 хвилин та 11 секунд. Норвежесь Кйел Хеннінг Бйорнстад, або як він себе називає "Кйел Елвіс", сподівається тепер в Осло побити цей рекорд: він хоче співати впродовж 50 годин. Чи йому це вдалось стане відомо вже в суботу, 25 липня.