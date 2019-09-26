 З ГПУ звільнили прокурора, який вів справу Burisma | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2019

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Новини

З ГПУ звільнили прокурора, який вів справу Burisma

З органів прокуратури звільнено прокурора Костянтина Кулика, який розслідував справу компанії Burisma, через те, що він не переатестувався.

Будівля Генеральної прокуратури України (ГПУ)

Будівля Генеральної прокуратури України

Прокурора Костянтина Кулика звільнено з органів прокуратури на підставі непроходження атестації, повідомили агенції "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі генеральної прокуратури у середу, 27 листопада. 

Як повідомлялось, 20 листопада генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що органами прокуратури розслідується 13 кримінальних проваджень, де згадується ексміністр екології, власник "Бурісми" (Burisma) Микола Злочевський. "У деяких з цих справ є згадка про компанію "Бурісма" та ще у кількох згадується ім'я Хантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який свого часу входив до складу ради директорів "Бурісми", - пояснив Рябошапка.

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Руслан Рябошапка запевнив, що не отримував жодних запитань від представників будь-якої іноземної держави щодо розслідування діяльності компанії Burisma, до керівництва якої належав і Хантер Байден. (20.11.2019)

Детективи НАБУ провели обшук в квартирі Костянтина Кулика і повідомили про підозру в здійсненні кримінального злочину. (29.06.2016)

Очільник ГПУ також повідомив, що після того, як органи прокуратури втратять функції слідства, ці справи, в яких нараховується тисячі томів, буде передано за підслідністю до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР) і Служби безпеки України (СБУ).

Про те, що Кулик мав відношення до розслідування цієї справи і мав вирішити, чи проводити його щодо Хантера Байдена, Рябошапка повідомив 14 листопада. 

Нагадаємо, Миколу Злочевського, який був міністром екології у 2010-2012 роках, розшукують за підозрою в незаконному збагаченні. Злочевський був президентом Burisma Group, а Хантер Байден деякий час обіймав посаду у раді директорів "Бурісми". 

Справа "Бурісми" і значення розслідування у ній в Україні відіграють нині скандальну роль у США. Там триває розслідування щодо можливої процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Воно було ініційоване Демократичною партією у Палаті представників Конгресу США і сфокусоване на телефонній розмові між Трампом і Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня цього року. У ній Трамп, зокрема, закликав Зеленського розслідувати справу, що стосується сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена - Хантера.  

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Зеленський про "свого генпрокурора" (26.09.2019)

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Зеленський про "свого генпрокурора" (26.09.2019)  

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