З ГПУ звільнили прокурора, який вів справу Burisma

Прокурора Костянтина Кулика звільнено з органів прокуратури на підставі непроходження атестації, повідомили агенції "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі генеральної прокуратури у середу, 27 листопада.

Як повідомлялось, 20 листопада генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що органами прокуратури розслідується 13 кримінальних проваджень, де згадується ексміністр екології, власник "Бурісми" (Burisma) Микола Злочевський. "У деяких з цих справ є згадка про компанію "Бурісма" та ще у кількох згадується ім'я Хантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який свого часу входив до складу ради директорів "Бурісми", - пояснив Рябошапка.

Очільник ГПУ також повідомив, що після того, як органи прокуратури втратять функції слідства, ці справи, в яких нараховується тисячі томів, буде передано за підслідністю до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР) і Служби безпеки України (СБУ).

Про те, що Кулик мав відношення до розслідування цієї справи і мав вирішити, чи проводити його щодо Хантера Байдена, Рябошапка повідомив 14 листопада.

Нагадаємо, Миколу Злочевського, який був міністром екології у 2010-2012 роках, розшукують за підозрою в незаконному збагаченні. Злочевський був президентом Burisma Group, а Хантер Байден деякий час обіймав посаду у раді директорів "Бурісми".

Справа "Бурісми" і значення розслідування у ній в Україні відіграють нині скандальну роль у США. Там триває розслідування щодо можливої процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Воно було ініційоване Демократичною партією у Палаті представників Конгресу США і сфокусоване на телефонній розмові між Трампом і Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня цього року. У ній Трамп, зокрема, закликав Зеленського розслідувати справу, що стосується сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена - Хантера.