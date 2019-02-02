 З вулицями чи без: громада у ФРН вирішує суперечку на референдумі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2019

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Новини

З вулицями чи без: громада у ФРН вирішує суперечку на референдумі

У Гільґерміссені в Нижній Саксонії проводять референдум щодо необхідності запровадження назв вулиць. Нині адресатів у населеному пункті шукають за номерами будинків. Відсутність вулиць багато хто вважає доброю традицією.

У Хільгенрміссені немає назв вулиць

У Хільгенрміссені немає назв вулиць

Про запровадження назв вулиць на місцевому референдумі у неділю, 3 лютого, голосують у громаді Гільґерміссен, що у Нижній Саксонії. До цього часу в Гільґерміссені, де мешкають понад 2200 людей, на місце їхнього проживання вказували лише назви районів та номери будинків. Право голосу у громаді мають 1900 осіб.

Рішення про проведення референдуму минулого року ухвалила місцева рада. Тоді семеро депутатів з 12-и проголосували за це з метою покращення пошуку адресатів. Громада була заснована в 1974 році шляхом об'єднання кількох сіл, назвами яких позначили райони Гільґерміссена.

Прихильники ідеї позначення вулиць зауважують, що навігаційні застосунки погано працюють, кур'єрські компанії скаржаться, виникають проблеми для рятувальних служб. Натомість традиціоналісти заперечують, стверджуючи, що рятувальники мають сучасні навігатори, які вчасно доводять їх, куди потрібно, а з назвами вулиць буде втрачено тривалу традицію, коли адреса складалася зі старої назви села та номера будинку.

"На жаль, суперечка зачепила багатьох особисто. Іноді вона розділила родини, і багато хто вважає її джерелом конфлікту", - каже місцевий голова Вільфрід Імґартен (Wilfried Imgarten), цитує агенція новин dpa.

За даними dpa, на даний момент у Німеччині існує понад 100 населених пунктів без назв вулиць.

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