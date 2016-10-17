З будинку Гітлера зроблять поліцейський відділок

Розташований у австрійському місті Браунау-на-Інні будинок, де народився майбутній німецький диктатор Адольф Гітлер, перетворять на поліцейський відділок. Про це в середу, 20 листопада, повідомили в міністерстві внутрішніх справ Австрії.

Ще до кінця поточного місяця планується оголосити конкурс архітектурних проєктів на перебудову цієї споруди для розміщення у ньому поліцейського відділку, наголошують у австрійському МВС. У першій половині 2020 року журі з експертів вирішить, який з поданих проєктів найкращий. Взяти участь у цьому конкурсі зможуть не лише австрійські архітектори та дизайнери, а й їхні колеги з країн-членів ЄС.

"Майбутнє використання будинку поліцією має надіслати чіткий сигнал, що ця споруда назавжди втратила будь-яке нагадування про націонал-соціалізм", - переконаний міністр внутрішніх справ Австрії Вольфґанґ Пешорн (Wolfgang Peschorn), якого цитує агенція новин dpa.

Хоч майбутній диктатор провів у цьому будинку лише кілька перших місяців свого життя, споруда і по сьогодні приваблює багатьох неонацистів та їхніх симпатиків як місце паломництва.

Як повідомлялося, з 2017 року ця будівля перебуває у власності Республіки Австрія. Утім, судова суперечка щодо цього об'єкту нерухомості завершилася лише цього року, після того, як Верховний Суд Австрії присудив колишнім власникам будівлі відшкодування на суму 812 тисяч євро. Раніше австрійська влада заявляла про плани знести будинок Гітлера, але згодом від цих намірів у Відні відмовилися.