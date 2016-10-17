 З будинку Гітлера зроблять поліцейський відділок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2019

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Новини

З будинку Гітлера зроблять поліцейський відділок

Щоб запобігти перетворенню будинку Адольфа Гітлера на місце паломництва неонацистів, у цій споруді вирішили розмістити поліцейський відділок, повідомили в МВС Австрії.

Будинок Гітлера

З 2017 року будинок Гітлера належить державі

Розташований у австрійському місті Браунау-на-Інні будинок, де народився майбутній німецький диктатор Адольф Гітлер, перетворять на поліцейський відділок. Про це в середу, 20 листопада, повідомили в міністерстві внутрішніх справ Австрії.

Ще до кінця поточного місяця планується оголосити конкурс архітектурних проєктів на перебудову цієї споруди для розміщення у ньому поліцейського відділку, наголошують у австрійському МВС. У першій половині 2020 року журі з експертів вирішить, який з поданих проєктів найкращий. Взяти участь у цьому конкурсі зможуть не лише австрійські архітектори та дизайнери, а й їхні колеги з країн-членів ЄС.

"Майбутнє використання будинку поліцією має надіслати чіткий сигнал, що ця споруда назавжди втратила будь-яке нагадування про націонал-соціалізм", - переконаний міністр внутрішніх справ Австрії Вольфґанґ Пешорн (Wolfgang Peschorn), якого цитує агенція новин dpa.

Хоч майбутній диктатор провів у цьому будинку лише кілька перших місяців свого життя, споруда і по сьогодні приваблює багатьох неонацистів та їхніх симпатиків як місце паломництва.

Як повідомлялося, з 2017 року ця будівля перебуває у власності Республіки Австрія. Утім, судова суперечка щодо цього об'єкту нерухомості завершилася лише цього року, після того, як Верховний Суд Австрії присудив колишнім власникам будівлі відшкодування на суму 812 тисяч євро. Раніше австрійська влада заявляла про плани знести будинок Гітлера, але згодом від цих намірів у Відні відмовилися. 

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Будинок Гітлера в Австрії знесуть (17.10.2016)

DW.COM

Будинок Гітлера в Австрії знесуть

Австрійська влада дійшла рішення знести будинок, де народився Гітлер, та збудувати на його місці нову споруду. (17.10.2016)  

Будинок Гітлера: в Австрії думають, як зруйнувати міф

У жовтні австрійський парламент планує ухвалити рішення про експропріацію будинку, в якому народився Адольф Гітлер. Та вже нині триває активна дискусія щодо подальшої долі споруди. (21.09.2016)  

Австрія повинна сплатити за будинок Гітлера 1,5 мільйона євро

Суд в Австрії визначив, що держава сплатила при націоналізації надто малу компенсацію власниці будинку, в якому народився Адольф Гітлер. Уряд країни планує знести цей будинок. (06.02.2019)  

Аудіо й відео до теми

Будинок Гітлера в Австрії знесуть (17.10.2016)  

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Докладно

Deutschland ADAC zum Kindersitztest (picture-alliance/dpa/N. Armer)

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