З Байконура запустили обсерваторію з німецьким рентгенівським телескопом

З космодрому Байконур в Казахстані в суботу, 13 липня, запустили російсько-німецьку орбітальну астрофізичну обсерваторію "Спектр-РГ" з телескопом eROSITA. Він призначений для вивчення Всесвіту в рентгенівському діапазоні електромагнітного випромінювання та збирання інформації про темну енергію.

Відділення трьох ступенів ракети-носія, а також відстиковка розгінного блоку відбулися в штатному режимі. Як очікується, апарат почне роботу через три місяці на відстані 1,5 мільйона кілометрів від поверхні Землі.

Астрофізичні дослідження будуть проводитися протягом 6,5 років, з яких чотири роки - в режимі сканування зірок, а 2,5 року - в режимі точкового спостереження у космосі. Очікується, що під час місії буде досліджено тисячі скупчень галактик, мільйони чорних дір, сотні тисяч зірок і багато інших об'єктів і явищ, в тому числі й досі невідомих.

"Ці дані виключно важливі для розуміння того, як розподілена матерія у Всесвіті, яку роль в її розвитку відіграла темна енергія і як в ній з'являлися і росли надмасивні чорні діри", - повідомили у "Роскосмосі".

Сам телескоп eROSITA (extended Roentgen Survey with an Imaging Telescope Array) розроблений Інститутом позаземної фізики Товариства імені Макса Планка під Мюнхеном.

До цього запуск, спочатку запланований на 21 червня, двічі переносили. Спершу це сталося через виявлені відхилення в роботі одного з разових хімічних джерел струму телескопа. Удруге - через проблеми з акумулятором обсерваторії.