 З Армянська евакуювали чотири тисячі людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2018

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Новини

З Армянська евакуювали чотири тисячі людей

Через забруднення повітря у Криму евакуювали чотири тисячі людей. Президент України виступив за створення міжнародної комісії у зв'язку з екологічною ситуацією.

Забруднення повітря в Армянську відбулось через викиди з заводу

Забруднення повітря в Армянську відбулось через викиди з заводу

У Армянську, на півночі анексованого Росією Криму, через забруднення повітря евакуювали уже близько чотирьох тисяч людей, передає агенція AFP. Серед них було багато дітей. За даними місцевої "влади", за медичною допомогою до міської лікарні Армянська звернулась 41 особа. Амбулаторне лікування було призначено 37 пацієнтам, серед яких 9 дітей. 

Забруднення повітря сталось через викиди з заводу "Кримський титан", де працевлаштовано п’ять тисяч осіб. 

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Забруднення повітря заводом "Кримський титан" викликає питання відповідальності власників підприємства. Утім, питати в умовах анексії Криму по-суті виявилося ні з кого. (06.09.2018)

Тим часом президент України Петро Порошенко виступив за створення міжнародної комісії у зв'язку з екологічною ситуацією в Армянську. "Причиною екологічної катастрофи, яка сталася на території тимчасово окупованого Криму, у місті Армянськ, з моїх надійних джерел, стали тренування російських військових. Необхідно створити міжнародну комісію та зупинити екологічну катастрофу, яка впливає на екологію в Україні", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

З 24 серпня мешканці міста Армянська у Криму стали масово нарікати в соцмережах на жовтий наліт, схожий на іржу, який покрив деталі автомобілів, огорожі, газові колонки, ключі, посуд та прикраси з металу. Крім того, листя на деревах жовтіє і передчасно обпадає. Дехто з мешканців міста повідомляє про висип і блювоту в дітей, а також біль у горлі.

4 вересня влада анексованого Криму оголосила про перевищення допустимих норм сірчистого ангідриду на півночі півострова. Через це було вирішено зупинити на два тижні роботу місцевого хімзаводу в Армянську.

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Хімічні викиди в Криму: що відбувається в Армянську? (05.09.2018)

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Хімічні викиди в Криму: що відбувається в Армянську? (05.09.2018)  

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