З Армянська евакуювали чотири тисячі людей

У Армянську, на півночі анексованого Росією Криму, через забруднення повітря евакуювали уже близько чотирьох тисяч людей, передає агенція AFP. Серед них було багато дітей. За даними місцевої "влади", за медичною допомогою до міської лікарні Армянська звернулась 41 особа. Амбулаторне лікування було призначено 37 пацієнтам, серед яких 9 дітей.

Забруднення повітря сталось через викиди з заводу "Кримський титан", де працевлаштовано п’ять тисяч осіб.

Тим часом президент України Петро Порошенко виступив за створення міжнародної комісії у зв'язку з екологічною ситуацією в Армянську. "Причиною екологічної катастрофи, яка сталася на території тимчасово окупованого Криму, у місті Армянськ, з моїх надійних джерел, стали тренування російських військових. Необхідно створити міжнародну комісію та зупинити екологічну катастрофу, яка впливає на екологію в Україні", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

З 24 серпня мешканці міста Армянська у Криму стали масово нарікати в соцмережах на жовтий наліт, схожий на іржу, який покрив деталі автомобілів, огорожі, газові колонки, ключі, посуд та прикраси з металу. Крім того, листя на деревах жовтіє і передчасно обпадає. Дехто з мешканців міста повідомляє про висип і блювоту в дітей, а також біль у горлі.

4 вересня влада анексованого Криму оголосила про перевищення допустимих норм сірчистого ангідриду на півночі півострова. Через це було вирішено зупинити на два тижні роботу місцевого хімзаводу в Армянську.