З АП зникли сервери з секретною інформацією - Данилюк

Новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк заявив про зникнення з ситуаційної кімнати в адміністрації президента моніторів, техніки та серверів з секретною інформацією. Про це він розповів у оприлюдненому у вівторок, 28 травня, у Facebook відеоролику.

На відео Данилюк демонструє порожню кімнату, в якій залишилися лише державний прапор і президентський штандарт. "Це ситуаційна кімната адміністрації президента. Так нині вона виглядає. Ще місяць тому вона виглядала зовсім по-іншому - на всіх стінах висіли монітори, які були підключені до серверів, які знаходяться по той бік стіни", - заявляє новий секретар РНБО у оприлюдненому відео.

За його словами, під час нарад в ситуативній кімнаті часто використовувалась інформація з секретних джерел, яка потрапляла в кімнату захищеними каналами зв'язку. Данилюк запевняє, що ця інформація повинна була зберігатися на серверах у сусідній кімнаті, але сервери також були вивезені.

У екс-президента Петра Порошенка одразу відреагували на відео Данилюка. Його колишній прес-секретар Святослав Цеголко заявив, що вся техніка з ситуаційної кімнати адміністрації президента була орендована на кошти самого Порошенка і тепер її повернули власнику. А секретної інформації на орендованих серверах не було.

"Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у прикордонній службі, СБУ або податковій", - написав Цеголко на своїй сторінці у Facebook у вівторок ввечері. Він також зазначив, що ситуаційний центр з усіма конфіденційними серверами є у РНБО, яку тепер очолив Данилюк.

Нагадаємо, що у вівторок, 28 травня резидент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка секретарем РНБО України. До цього він працював радником у команді Зеленського.

До цього посаду секретаря РНБО обіймав Олександр Турчинов. 17 травня цього року він подав у відставку у зв'язку з майбутнім припиненням повноважень чинного на той момент президента України Петра Порошенка. Він був призначений секретарем РНБО у січні 2015 року.