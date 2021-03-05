З'їзд суддів не обрав суддю Конституційного суду України

З'їзд суддів України в середу, 10 березня, двічі не зміг обрати суддю Конституційного суду України (КСУ) за своєю квотою, оскільки жоден з кандидатів не набрав достатньої кількості голосів. Як повідомляє агенстство "Інтерфакс-Україна", під час повторного голосування за одного з двох кандидатів виявилося багато зіпсованих бюлетенів.

Олександр Коровайко - голова Херсонського апеляційного суду - отримав 134 голоси, а Олександр Прокопенко - суддя Верховного Суду - отримав 109 голосів підтримки. З'їзд суддів ухвалив рішення, що суддю КС не обрано.

Голосування було таємним. "Очевидно, буде оголошено новий конкурс і процедуру буде розпочато спочатку", - сказав голова Ради суддів Богдан Моніч, констатуючи факт необрання судді КСУ за квотою з'їзду суддів.

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З першого разу з'їзд не обрав суддю КС, оскільки жоден кандидат не отримав необхідної для обрання кількості голосів, тому було ухвалено рішення про повторне таємне голосування.

До бюлетеня для таємного голосування спочатку входили сім кандидатів: суддя Деснянського районного суду Києва Валерія Бабко, голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко, суддя Вищого адміністративного суду у відставці Михайло Цуркан, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. І. Франка Оксана Грищук, суддя Харківського апеляційного суду Віктор Яцина, судді Верховного Суду Микола Гусак та Олександр Прокопенко. До бюлетеня для повторного таємного голосування було внесено двох кандидатів - Коровайка і Прокопенка, які отримали найбільше голосів делегатів з'їзду.

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З'їзд триватиме ще в четвер, 11 березня. Він має затвердити оновлений склад Ради суддів України, перший етап голосування з обрання членів Ради вже відбувся. Оновлена Рада суддів складатиметься з 32 суддів. Нагадаємо, що раніше з'їзд суддів обрав 4 суддів на посадичленів Вищої ради правосуддя.