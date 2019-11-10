 З′їзд партії ″Слуги народу ″: вже без пафосу, шаурми та президента | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.11.2019

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Україна

З'їзд партії "Слуги народу ": вже без пафосу, шаурми та президента

Пропрезидентська партія "Слуга народу" провела позачерговий з'їзд, аби обрати нового лідера та підготуватися до виборів. Цього разу "слуги" зустрічалися майже аскетично: без Зеленського, прямого ефіру та щедрого фуршету.

Учасники з'їзду партії Слуга народу

Учасники з'їзду партії "Слуга народу"

Після останнього з'їзду партії "Слуга народу" у Ботанічному саду Києва у червні цього року, де пропрезидентська політсила з пафосом та телетрансляцією оголошувала своїх кандидатів на парламентські вибори, цього разу від неї очікували ще більшого розмаху. Однак ні гольфкарів, ні суперсцени, ні фуршету з шаурмою - улюбленою стравою українського президента - цього разу не було. У конгресно-виставковому центрі "Парковий" делегатів та гостей з'їзду пригощали лише печивом, чаєм, кавою та водою. Цього разу на з'їзд навіть не приїхав Володимир Зеленський, хоча його і запрошували. У партії пояснюють - з'їзд позачерговий, оскільки назріли гострі питання партійного будівництва, які необхідно вирішити.

Новий лідер 

Передусім це зміна партійного лідера. Голова партії "Слуга народу", спікер Верховної Ради Дмитро Разумков склав свої повноваження в ході з'їзду партії, 10 листопада, не пояснивши свого рішення, однак членом партії залишився та окреслив завдання своєму наступникові. "Наступне, що нам треба буде зробити так, щоб сказати, що такого раніше не було - повторити результат президентських і парламентських виборів на місцевих виборах. Для цього потрібно створити структуру", - сказав Разумков, звітуючи про свою роботу однопартійцям. Займатися розбудовою партійної структури тепер буде новий лідер "Слуги народу" народний депутат  Олександр Корнієнко. Саме його одноголосно обрали новим головою партії. На виборах президента 2019 року Корнієнко координував штаб Володимира Зеленського, а на парламентських - очолював виборчий штаб партії. Нині він є першим заступником голови парламентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Новий лідер партії Слуга народу Олександр Корнієнко

Новий лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко

"Сексі"- партія

Олександр Корнієнко відразу ж окреслив три напрямки, за якими працюватиме пропрезидентська партія найближчі чотири роки. Перше - якісна зміна політики на місцевому рівні, друге - якісно новий підхід до партійного будівництва, третє - перетворення партії на центр ухвалення головних політичних рішень в країні, підготовка нової політичної еліти для країни. "Мова йде про долю країни, про зміни, які почала наша команда в країні. Саме ці зміни є історичним шансом України, який ми можемо з вами згаяти. Про це вам скаже кожен таксист, який вас сюди привіз: якщо ми будемо зволікати, то у нас теж не вийде", - заявив Корнієнко, звертаючись до своїх однопартійців. Презентуючи своє бачення розвитку партії, Корнієнко назвав місцеві вибори в 2020 році ключовим завданням для "Слуги народу". "Ми повинні набрати лідерів на конкурсній основі, з використанням нових технологій. Найближчим часом ми ініціюємо зміни до законодавства про політичні партії", - заявив новий лідер. Також завданням Корнієнко вважає розробку нових підходів для партійного будівництва,  адже за його задумом, "Слуга народу" має стати своєрідним "соціальним ліфтом для прогресивних і небайдужих українців . "Щоб цей ліфт працював, партія повинна бути "сексі", вона повинна збуджувати", - пожартував Олександр Корнієнко.

У пошуках ідеології та нових членів

При цьому він точно не зміг пояснити, яку саме ідеологію матиме його партія найближчим часом. "Ідеологія у нас зараз лібертаріанська. Вона буде змінюватися та доопрацьовуватися, бо ліберальні ідеї не всіма депутатами зараз підтримуються. Треба зараз шукати компроміс між ліберальними та соціалістичними. Але це точно буде людиноцентризм", - сказав DW новий лідер "Слуги народу". 

Шаурмою на з'їзді не пригощали

Шаурмою на з'їзді не пригощали

Вже зараз він вважає свою партію однією з найбільших в Україні, хоча каже, що точно не знає, скільки членів нині має "Слуга народу". "У нас десь до п'ятисот членів партії по всій Україні. Я поки ще не бачив усіх реєстрів", - сказав Корнієнко.

На уточнювальне запитання DW, чому тоді він вважає свою партію однією з найбільших в Україні, Корнієнко зазначив, що зараз в країні немає реєстру членів політичних партій і порівняти кількість "Слуг народу" з іншими партіями неможливо. Але разом з цим він переконаний, що його партія буде найбільшою, якщо провести верифікацію партійного членства по всій країні. За словами Корнієнка, партія робить ставку на діджиталізацію, і входження в лави партії нових членів ще більше прискориться після запуску оновленого партійного сайту, через який можуть подавати свої заявки на членство всі охочі. 

На з'їзді "Слуги народу" ухвалили рішення брати участь у виборах в об'єднаних територіальних громадах 22 та 29 грудня. На них партія висунула більше 1700 кандидатів. Окрім цього вирішили оновити партійний статут та запустити місцеві партійні осередки. Збори політичної сили вирішили розділити на два етапи: 10 листопада була перша частина з'їзду партії, а друга частина має відбутися до 15 лютого 2020 року.

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    Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський


 

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