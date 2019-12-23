 З′їздила до Австралії: як німецька вчителька втратила роботу | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.12.2019

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Європа

З'їздила до Австралії: як німецька вчителька втратила роботу

Вікторія Волк нині відома в Німеччині більше, ніж її донька Наталі - модель і селебріті. Прославилася жінка тим, що за що її звільнили з роботи.

Вікторія Вовк зі своїм адвокатом на одному з судових засідань

Вікторія Вовк зі своїм адвокатом на одному з судових засідань

Цей випадок спричинив у Німеччині багато галасу. Певною мірою він унікальний як за своїм характером, так і за наслідками. Вища судова інстанція в адміністративних справах землі Нижня Саксонія відхилила апеляцію Вікторії Волк, підтвердила її звільнення з роботи і позбавила статусу чиновниці.

Вікторія Волк (Viktoria Volk) - вчителька, або, точніше кажучи, була вчителькою математики і фізики в гімназії міста Зольтау. Понад 25 років тому вона приїхала з Москви до Німеччини, тут залишилася, вчилася, потім сама стала вчити. Її дочка Наталі (Nathalie Volk) брала участь в телевізійному кастинг-шоу "Майбутня топмодель Німеччини", навіть вийшла в півфінал, пізніше познайомилася зі спадкоємцем найбільшого в Європі концерну посилкової торгівлі Франком Отто (Frank Otto). Мільйонер старший за Наталі майже на сорок років, минулого року вони побралися.

Наталі Волк (п) і Франк Отто

Наталі Волк (п) і Франк Отто

Наприкінці 2015 року телекомпанія RTL запросила Наталі Волк взяти участь в телевізійному шоу "Я - зірка, витягни мене звідси!", аналогічному шоу "Останній герой". Супроводжувати 19-річну тоді Наталі мала її мама - Вікторія. Близько місяця вона мала жити у комфортабельному готелі в Австралії. Однак відпустку - навіть за свій рахунок - вчителька у школі не отримала. Тоді Вікторія Волк взяла лікарняний і полетіла до Австралії.

Аферу, звісно, було розкрито, причому нібито через те, що Вікторія Волк "засвітилася" в телерепортажах з Австралії. Фальшування лікарняного - серйозна справа, і кримінальний суд засудив Вікторію Волк до грошового штрафу. Адміністративний суд вирішував інше питання: чи може вона і далі викладати в гімназії, якщо настільки безсоромно, з суто особистих мотивів, обдурила колег, учнів (серед яких були, до речі, випускники, які готувалися до іспитів) та їхніх батьків, а також, як сказав суддя, "зашкодила репутації і школи, і всієї суспільно-правової системи".

До речі, спершу земельна влада (освітній відділ) вирішила просто скоротити Вікторії заробітну плату за пропущений нею нібито через хворобу місяць і запропонувала перевести її до іншої школи, приблизно за 40 кілометрів від Зольтау. Однак жінка не погодилася ні на те, ні на інше, і вирішила звернутися до суду. Тоді й відділ освіти став більш категоричним. Його представник заявив: "Ми не можемо знову поставити перед класом людину, яка так вчинила, і сказати: "Дорогі діти, ось вам зразок для наслідування!"

Втрачені привілеї

І наостанок - на вирішальне судове засідання Вікторія Волк не прийшла, що дуже здивувало суд. "Це надзвичайно незвично, - наголосив суддя, - що чиновниця не присутня на суді, на якому вирішується її професійна доля".

Вікторія не просто втратила роботу. Суд позбавив її статусу державного службовця, який мають багато вчителів зі стажем. Цей статус забезпечує особливі права і привілеї. Держава, в принципі, гарантує його власникам довічну зайнятість і виплату винагороди. Крім того, чиновники не роблять відрахувань до пенсійного фонду та на страхування на випадок безробіття. Все це Вікторія Волк втратила.

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Докладно

Вікторія Вовк зі своїм адвокатом на одному з судових засідань

З'їздила до Австралії: як німецька вчителька втратила роботу

Вікторія Волк нині відома в Німеччині більше, ніж її донька Наталі - модель і селебріті.  

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