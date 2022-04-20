На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зіґмар Ґабріель". Зіґмар Ґабріель - німецький політик, соціал-демократ.

Зіґмар Ґабріель є професійний політиком. Свою політичну кар'єру він розпочав ще у 18-річному віці, вступивши до Соціал-демократичної партії Німеччини. З листопада 2009-го до березня 2017-го року він очолював цю політичну силу. Раніше Зіґмар Ґабріель активно займався політикою на земельному рівні: був депутатом земельного парламенту в Нижній Саксонії, з 1999-го до 2003-го року обіймав посаду прем'єр-міністра цієї федеральної землі. 2005-го року він уперше потрапив до Бундестагу. З 2005-го до 2009-го року в уряді широкої коаліції він працював на посаді федерального міністра довкілля, охорони природи та безпеки ядерних реакторів. Ґабріель був одним з ініціаторів заборони на загальноєвропейському рівні звичайних ламп розжарювання й їх заміни енергозберігаючими лампами. З грудня 2013-го року він знову ж таки в уряді широкої коаліції він обіймає посаду віце-канцлера. До січня 2017-го року Ґабріель паралельно працював на посаді федерального міністра економіки, з 27-го січня 2017-го до 14 березня 2018-го очолював зовнішньополітичне відомство Німеччини.