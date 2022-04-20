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Зіґмар Ґабріель

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зіґмар Ґабріель". Зіґмар Ґабріель - німецький політик, соціал-демократ.

Зіґмар Ґабріель є професійний політиком. Свою політичну кар'єру він розпочав ще у 18-річному віці, вступивши до Соціал-демократичної партії Німеччини. З листопада 2009-го до березня 2017-го року він очолював цю політичну силу. Раніше Зіґмар Ґабріель активно займався політикою на земельному рівні: був депутатом земельного парламенту в Нижній Саксонії, з 1999-го до 2003-го року обіймав посаду прем'єр-міністра цієї федеральної землі. 2005-го року він уперше потрапив до Бундестагу. З 2005-го до 2009-го року в уряді широкої коаліції він працював на посаді федерального міністра довкілля, охорони природи та безпеки ядерних реакторів. Ґабріель був одним з ініціаторів заборони на загальноєвропейському рівні звичайних ламп розжарювання й їх заміни енергозберігаючими лампами. З грудня 2013-го року він знову ж таки в уряді широкої коаліції він обіймає посаду віце-канцлера. До січня 2017-го року Ґабріель паралельно працював на посаді федерального міністра економіки, з 27-го січня 2017-го до 14 березня 2018-го очолював зовнішньополітичне відомство Німеччини.

Ексміністр економіки Німеччини визнав помилки щодо Північного потоку-2

Ексміністр економіки Німеччини визнав помилки щодо "Північного потоку-2" 20.04.2022

Зіґмар Ґабріель вважає, що не прислухатися до заперечень східних європейців проти "Північного потоку-2" було помилкою.
Ексглава МЗС ФРН Ґабріель розкритикував посла України Мельника

Ексглава МЗС ФРН Ґабріель розкритикував посла України Мельника 17.04.2022

За словами Зіґмара Ґабріеля, критика Андрія Мельника у бік президента ФРН Штайнмаєра суперечить правді та є зловмисною. Він нагадав, що Німеччина зробила більше за інших для підтримки України.
Німецькі соціал-демократи вирішують, як ставитися до Путіна

Німецькі соціал-демократи вирішують, як ставитися до Путіна 01.02.2022

Ґергард Шредер говорить одне, Зіґмар Ґабріель - інше, а канцлер Олаф Шольц взагалі темнить. Серед соціал-демократів досі панувало різноголосся стосовно Кремля. Якою буде єдина позиція СДПН?

Коментар: Німеччина та Ізраїль - особливі відносини?

Коментар: Німеччина та Ізраїль - "особливі" відносини? 19.04.2018

Заснування Ізраїлю було б неможливим без Німеччини та Голокосту, тож відносини між двома державами вважають "особливими". Так кажуть, проте насправді не завжди це так і є, вважає Міхаель Вольффсон.

СДПН назвала імена своїх міністрів у майбутньому уряді ФРН

СДПН назвала імена своїх міністрів у майбутньому уряді ФРН 09.03.2018

Зокрема, міністром фінансів стане в.о. глави СДПН Олаф Шольц, а міністром закордонних справ - Гайко Маас, який обіймав посаду міністра юстиції у попередньому уряді.

Новий міністр закордонних справ Гайко Маас: Переможець, який не раз програвав

Новий міністр закордонних справ Гайко Маас: Переможець, який не раз програвав 08.03.2018

Новий очільник німецького міністерства закордонних справ Гайко Маас рідко тримає язика за зубами. Він не раз вдавався до публічних конфронтацій з опонентами.
Коментар про відставку голови німецького МЗС: Альфа-самець іде

Коментар про відставку голови німецького МЗС: Альфа-самець іде 08.03.2018

Ідучи з посади, він залишається вірний собі. Зіґмар Ґабріель ніколи не був передбачуваним і став жертвою власних різких рухів і поворотів, а також браку солідарності з колегами по партії, вважає Єнс Турау.
Новим очільником МЗС ФРН замість Зіґмара Ґабріеля буде Гайко Маас - ЗМІ

Новим очільником МЗС ФРН замість Зіґмара Ґабріеля буде Гайко Маас - ЗМІ 08.03.2018

Новим міністром закордонних справ ФРН стане Гайко Маас, повідомляють німецькі ЗМІ. Офіційного підтвердження ще немає. На посаді міністра юстиції він був одним із ініціаторів закону про боротьбу з фейками у соцмережах.
Зіґмар Ґабріель втратить посаду глави МЗС у новому німецькому уряді

Зіґмар Ґабріель втратить посаду глави МЗС у новому німецькому уряді 08.03.2018

Нинішній глава зовнішньополітичного відомства Німеччини Зіґмар Ґабріель повідомив, що у новому уряді він більше не буде міністром. Політик залишатиметься депутатом Бундестагу від СДПН.

Анкара вимагає від Берліна послабити попередження для поїздок туристів

Анкара вимагає від Берліна послабити попередження для поїздок туристів 06.03.2018

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час візиту до Берліна закликав уряд ФРН послабити застереження для німецьких туристів, котрі планують поїздки до Туреччини.
Меркель 4.0, або Фінал політичної кризи в Німеччині

Меркель 4.0, або Фінал політичної кризи в Німеччині 05.03.2018

Більше ніщо не може завадити обранню Анґели Меркель канцлеркою вчетверте. Утім, поки невідомо, хто стане її міністром закордонних справ.
Глава МЗС Німеччини вимагає припинення бойових дій у Східній Гуті та Афріні

Глава МЗС Німеччини вимагає припинення бойових дій у Східній Гуті та Афріні 22.02.2018

Глава німецького МЗС Зіґмар Ґабріель закликає припинити бойові дії в сирійських районах Східна Гута та Афрін. За його словами, Німеччина контактує зі стороною конфлікту, аби уможливити надання гуманітарної допомоги.
У ХДС розкритикували заяву Ґабріеля щодо пом'якшення санкцій проти Росії

У ХДС розкритикували заяву Ґабріеля щодо пом'якшення санкцій проти Росії 19.02.2018

Представники Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який очолює канцлерка Анґела Меркель, незадоволені заявами німецького міністра закордонних справ щодо поетапного скасування санкцій проти РФ.
Росія і Захід у Мюнхені: більше промов, менше надії на зближення

Росія і Захід у Мюнхені: більше промов, менше надії на зближення 18.02.2018

У трикутнику Захід-Росія-Україна Мюнхен зафіксував позиції. Нові акценти розставили США, але не так, як хотіли б організатори конференції з безпеки. Репортаж DW про другий день форуму.

Місія "блакитні шоломи": Росію схиляють до перемир'я на Донбасі (17.02.2018) 17.02.2018

Поетапне зняття санкцій - в обмін на тривалий мир і місію ООН на Донбасі. Таку пропозицію озвучила Росії Німеччина на Мюнхенській конференції з безпеки. Та чи зможе Берлін переконати Москву?

Ґабріель: Зняття санкцій з Росії можливе в обмін на мир на Донбасі (17.02.2018) 17.02.2018

Міністр закордонних справ Німеччини вважає, що говорити про поетапне зняття санкцій з РФ можна лише в разі встановлення стабільного перемир'я на Донбасі. Режим тиші має підтримувати миротворча місія ООН.

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