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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зіґмар Ґабріель". Зіґмар Ґабріель - німецький політик, соціал-демократ.
Зіґмар Ґабріель є професійний політиком. Свою політичну кар'єру він розпочав ще у 18-річному віці, вступивши до Соціал-демократичної партії Німеччини. З листопада 2009-го до березня 2017-го року він очолював цю політичну силу. Раніше Зіґмар Ґабріель активно займався політикою на земельному рівні: був депутатом земельного парламенту в Нижній Саксонії, з 1999-го до 2003-го року обіймав посаду прем'єр-міністра цієї федеральної землі. 2005-го року він уперше потрапив до Бундестагу. З 2005-го до 2009-го року в уряді широкої коаліції він працював на посаді федерального міністра довкілля, охорони природи та безпеки ядерних реакторів. Ґабріель був одним з ініціаторів заборони на загальноєвропейському рівні звичайних ламп розжарювання й їх заміни енергозберігаючими лампами. З грудня 2013-го року він знову ж таки в уряді широкої коаліції він обіймає посаду віце-канцлера. До січня 2017-го року Ґабріель паралельно працював на посаді федерального міністра економіки, з 27-го січня 2017-го до 14 березня 2018-го очолював зовнішньополітичне відомство Німеччини.
Новим міністром закордонних справ ФРН стане Гайко Маас, повідомляють німецькі ЗМІ. Офіційного підтвердження ще немає. На посаді міністра юстиції він був одним із ініціаторів закону про боротьбу з фейками у соцмережах.
Глава німецького МЗС Зіґмар Ґабріель закликає припинити бойові дії в сирійських районах Східна Гута та Афрін. За його словами, Німеччина контактує зі стороною конфлікту, аби уможливити надання гуманітарної допомоги.