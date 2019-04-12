 Зіткнення маршрутки і вантажівки на Одещині: дев′ятеро загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2019

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Новини

Зіткнення маршрутки і вантажівки на Одещині: дев'ятеро загиблих

Внаслідок зіткнення переповненої маршрутки та вантажівки в Одеській області загинуло дев'ять людей і ще двоє отримали травми. Поліція встановлює обставини аварії.

Внаслідок аварії загинуло дев'ять людей

Внаслідок аварії загинуло дев'ять людей

Маршрутка і вантажівка зіткнулися в Овідіопольському районі Одеської області у суботу, 21 вересня. В результаті, за попередніми даними, загинули дев'ять людей, ще двоє були травмовані, повідомили у поліції Одеської області.

"В результаті зіткнення переповненої маршрутки, що прямувала до Одеси, і вантажівки, що поверталася з обласного центру, попередньо, загинули дев'ять осіб, ще двоє - травмовані. Точна кількість постраждалих встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Аварія сталась між селами Нова Долина та Прилиманське. На місці ДТП працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод, рятувальники та медики. Встановлюються всі обставини події.

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