Зіткнення літака та вертольота в Альпах: семеро загиблих, з них четверо - німці

Число жертв зіткнення невеликого туристичного літака з вертольотом в італійських Альпах зросло до семи. Про це у суботу, 26 січня, повідомив речник італійської гірської рятувальної служби, інформує агенція dpa.

Аварія сталася напередодні над льодовиком Рутор у гірській області Валле-д'Аоста, що розташована між Італією, Францією та Швейцарією. Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих, у суботу рятувальники знайшли тіла ще двох жертв.

В аварії загинули, зокрема, четверо німців - троє чоловіків та одна жінка, які були пасажирами вертольота, та пілот-італієць. Один із загиблих німців був провідником, інші - туристами-фрирайдерами. Один з німецьких туристів, що перебував на борту гелікоптера, вижив.

Також загинули двоє людей на борту літака - громадянин Бельгії та житель Франції, громадянство якого не встановлено. Обоє були пілотами-учнями. Окрім них, у літаку перебував і пілот-інструктор, який вижив у катастрофі.

Італійські ЗМІ повідомили, що вертоліт вилетів з міста Курмайор. Туристичний літак прибув з Франції. Французький літак, вочевидь, опинився в італійському повітряному просторі, не повідомивши про це місцеве управління повітряним рухом, зазначив представник поліції радіостанції RAI. Окрім того, за повідомленнями ЗМІ, пілот-інструктор сидів позаду, літаком керував один з учнів. Прокурор Аости повідомив, що вже допитав у лікарні пілота літака, проти нього розпочали слідство через можливе ненавмисне вбивство.