 Зіткнення винищувачів в Німеччині: один пілот загинув | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зіткнення винищувачів в Німеччині: один пілот загинув

На північному сході Німеччини розбились два винищувачі Eurofighter. Пілоти катапультувались, однак живим знайшли тільки одного.

Винищувачі Eurofighter (архівне фото)

Винищувачі Eurofighter (архівне фото)

У федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія на північному сході ФРН у понеділок, 24 червня, зіткнулись у небі і зазнали катастрофи два багатоцільові винищувачі Eurofighter. За даними Військово-повітряних сил Бундесверу, один пілот загинув.

"Одного з пілотів знайшли мертвим. Другий врятувався завдяки парашуту та живий. Ним зараз опікуються рятувальники", - повідомляється у Twitter Luftwaffe.

Раніше зазначалось, що обидва пілоти катапультувались і одного з них знайшли живим неподалік від місця падіння одного з винищувачів. 

Винищувачі, що зіткнулись, виконували тренувальний політ разом з третім літаком. Пілот третього винищувача Eurofighter спостерігав зіткнення і повідомив про те, що два парашути опустилися на землю.

DW.COM

Удар блискавки навряд чи міг стати причиною, яка привела до катастрофи літака "Аерофлоту", що аварійно приземлився у Шереметьєво, впевнений німецький експерт з цивільної авіації. (06.05.2019)

Співвласниця другої найбільшої авіакомпанії Росії S7 Наталія Філева загинула в авіакатастрофі біля Франкфурта-на-Майні. (31.03.2019)

Також за темою

Le Bourget Paris Air Show NGF Model Enthüllung

Німеччина, Франція та Іспанія підписали угоду про розробку нового винищувача 17.06.2019

Планують, що перший випробувальний політ нового бойового літака відбудеться у 2026 році. Через двадцять років літак має замінити Tornado, Eurofighter та Rafale.

Eurofighter Typhoon, Mehrzweckkampfflugzeug

Німеччина і Франція підписали угоду про спільне виробництво винищувачів 26.04.2018

Міністерки оборони Німеччини і Франції Урсула фон дер Ляєн та Флоранс Парлі підписали чотири угоди про спільне будівництво озброєнь. Планується, що новий винищувач поступово замінить Eurofighter.

Luftwaffengeschwader 31 Boelcke Eurofighter

Spiegel: Лише чотири літаки Eurofighter Бундесверу - у стані боєготовності 02.05.2018

Поганий технічний стан військових літаків ставить під питання виконання Німеччиною зобов'язань перед НАТО, ідеться в матеріалі тижневика Der Spiegel. У Бундесвері стримано підтверджують наявність проблеми.

Реклама

Докладно

Дорожній знак у Донецькій області, Україна

Ігор Козловський: Жодної донбаської ідентичності не існує

Звільнений з полону бойовиків півтора роки тому релігієзнавець - про шанси на завершення конфлікту та обмін полоненими.  

Туристи на пляжі в Іспанії

Як зміна клімату загрожує туризму в Іспанії

Кліматичні зміни впливають на Іспанію сильніше, ніж на інші європейські країни. DW розбиралася у причинах.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  