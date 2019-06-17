Зіткнення винищувачів в Німеччині: один пілот загинув

У федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія на північному сході ФРН у понеділок, 24 червня, зіткнулись у небі і зазнали катастрофи два багатоцільові винищувачі Eurofighter. За даними Військово-повітряних сил Бундесверу, один пілот загинув.

"Одного з пілотів знайшли мертвим. Другий врятувався завдяки парашуту та живий. Ним зараз опікуються рятувальники", - повідомляється у Twitter Luftwaffe.

Раніше зазначалось, що обидва пілоти катапультувались і одного з них знайшли живим неподалік від місця падіння одного з винищувачів.

Винищувачі, що зіткнулись, виконували тренувальний політ разом з третім літаком. Пілот третього винищувача Eurofighter спостерігав зіткнення і повідомив про те, що два парашути опустилися на землю.