 Зірку-велогонщика затримали за те, що він вдерся до актора Тіля Швайґера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2018

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Новини

Зірку-велогонщика затримали за те, що він вдерся до актора Тіля Швайґера

Відомий німецький велогонщик Ян Ульріх вдерся до маєтку земляка-кіноактора Тіля Швайґера на Майорці. Знаменитого хулігана затримали.

Ян Ульріх

Ян Ульріх (фото з архіву)

Колишній переможець Tour de France і знаменитий в Німеччині велогонщик  Ян Ульріх (Jan Ullrich) був затриманий поліцією на іспанському острові Майорка після того, як він вдерся до помешкання свого сусіда, відомого актора і режисера Тіля Швайґера (Til Schweiger), і почав хуліганити. Про випадок повідомило у суботу, 4 серпня, видання Bild. "Я собі не так уявляв свою відпустку", - прокоментував інцидент Швайґер.

Повідомляється, що колишній професіонал велоспорту переліз через огорожу маєтку Швайґера в ніч на суботу, коли там відбувалася вечірка. Актор сам викликав поліцію після того, як його сусід почав поводитися надто зухвало і погрожувати гостям Швайґера держаком від мітли. Перед прибуттям поліцейських Швайґер заявив Ульріху, що більше не вважає його своїм другом. За словами актора, колишній велогонщик оселився на сусідній ділянці два роки тому. Стосунки знаменитостей були дружніми.

Ян Ульріх - поки що єдиний представник Німеччини, котрий виграв велогонку Tour de France у 1997 році. У 2000 році Ульріх став переможцем Олімпіади в Сіднеї. У 2007 році він завершив спортивну кар'єру.

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