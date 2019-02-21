Зірки українського шоу-бізнесу про відбір на "Євробачення": "це виглядає дико"

MARUV (Ганна Корсун) здобула право представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2019", що має відбутися у Тель-Авіві в травні цього року. Але потім співачка і суспільний мовник не домовилися про умови її участі в конкурсі.Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) вважає, що "на час конкурсу виконавець стає культурним амбасадором України та доносить не лише власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі". У відповідь співачка написала у своєму Instagram: "Я не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків. Я - музикант, а не бита на політичній арені".

Ця суперечка спричинила жваве обговорення того, хто і на яких умовах має брати участь у національному відборі на "Євробачення". DW опитала відомих представників шоу-бізнесу про цей скандал.

"Голуби миру"

Олександр Пономарьов, який уперше представив Україну на "Євробаченні-2003" у Ризі, каже, що умови треба було обговорювати заздалегідь. "Щоб не було таких казусів, потрібно ще на старті - на моменті відбору всі моменти проговорювати, тобто на березі, а не коли вже поплили. І тому зараз це виглядає дико. У Європі це виглядає дико", - сказав співак у коментарі DW.

Олександр Пономарьов

За словами Пономарьова, йому дуже не хочеться, щоб Україну представляв виконавець, який не має якоїсь чіткої політичної позиції. "Я взагалі не розумію артистів, які кажуть, що вони "голуби миру". Для мене це нонсенс. Тому що артист це, перш за все, людина і людина повинна мати свою позицію і висловлювати її чесно, а не викручуватися і казати, що "я мир хочу в усьому світі". Всі хочуть миру в усьому світі", - емоційно заявив співак у розмові з DW.

Політичні ноти "Євробачення"

Авторитетний німецький експерт з питань "Євробачення" Ян Феддерсен (Jan Feddersen) розчарований ситуацією навколо національного відбору в Україні. "Те, що зараз трапилося з MARUV - це дуже політичне питання, це вид політичного впливу і це погано. Це дуже, дуже скажений досвід для "Євробачення" у Східній Європі", - переконаний Феддерсен. За його словами, нині небезпека у тому, що виконавець з України, який приїде замість MARUV, може не потрапити до фіналу, тому що "імідж України зруйнований".

Ян Феддерсен

А от чоловік переможниці "Євробачення-2004" Руслани та її продюсер Олександр Ксенофонтов вважає, що цей конкурс ніколи не був "суто музичним" і ситуація навколо MARUV не могла і не може бути вільною від політики. Те, що вона не представлятиме Україну - не найгірший сценарій у даній ситуацій, переконаний продюсер. "Я не можу уявити репрезентантом від Азербайджана, громадянина, який гастролює у Вірменії, чи навпаки. Я взагалі не можу уявити таких гастролей. Таке не можливо ні з Абхазією в контексті Грузії, ні з Косово в контексті Сербії, ні з Кіпром у контексті Туреччини", - наголосив у коментарі DW Олександр Ксенофонтов. Він не розуміє, як у фінал національного відбору могла потрапити співачка "з таким бекграундом, такою естетикою, такою філософією і такою життєвою позицією".

Мінкультури не втручається, але...

Громадська думка в Україні розділилася. Одні кажуть, що не треба політизувати пісенний конкурс і нагадують про провал гурту "Ґринджоли" після Помаранчевої революції. Інші стверджують, що троє з шістьох фіналістів національного відбору, а саме - переможниця MARUV, а також YUKO та ANNA MARIA - "колабораціоністи". Матір дуету двох близнючок з Криму ANNA MARIA нині працює "віце-прем'єркою" у підконтрольній Росії "владі" анексованого півострова. Учасниця дуету YUKO - громадянка РФ, тобто країни-агресора за українським законодавством. А співачка MARUV у 2015-му виступала на "Новій хвилі" у Сочі, торік - на Чемпіонаті світу з футболу в РФ, а також має запланований на 6-те квітня сольний концерт у Москві, а на 12-те - в Санкт-Петербурзі.

MARUV закидають брак патріотизму

У міністерстві культури України відгородилися від скандалу, заявивши, що відомство не обирає журі, не контролює відбір учасників цього конкурсу та не укладає контракт з артистом-переможцем і що все це компетенція суспільного мовника. З іншого боку, у відомстві заявляють, що "державу мають представляти гідні артисти, патріоти України, які усвідомлюють свою відповідальність".

(Не)свідома провокація?

Національний відбір представника України для участі у "Євробаченні" проводив телеканал СТБ у партнерстві з Національною суспільною телерадіокомпанією України (НСТУ), що є членом Європейської мовної спілки (ЄМС). Суворих правил, як саме обрати учасника від тієї чи іншої країни, немає. Це може бути і відкритий конкурс, і просто призначення виконавця без відбору. Телекомпанія, що є членом ЄМС, може делегувати право відбору й іншій компанії або робити це спільно.

Український музичний продюсер Володимир Бебешко, відомий аранжуванням пісень для зірок естради від Софії Ротару до Філіпа Кіркорова, у коментарі DW заявив, що в організаторів взагалі треба забрати право проводити національний відбір. "Вони створили провокацію публічну - як політичні репресії. Це приватна компанія, а відбір це є на рівні держави. Це не є жарти, це не "Х-фактор", не талант-шоу. Вони знехтували інтересами держави, а переслідували ціль провести шоу і дістати хороші рейтинги свого телеканалу", - стверджує Бебешко.

Натомість відомий український режисер-постановник Олег Боднарчук вважає, що винний не приватний мовник СТБ, а НСТУ. "Усі якісь політичні вимоги потрібно було вказати, підписати контракти з людьми, які виходять в ефір, а потім вже починати телевізійний відбір. Після того, як людина перемогла, встановлювати (нові - Ред.) правила - це нікуди не годиться", - переконаний Боднарчук. За його словами, треба було заздалегідь вказати умови, приміром, не гастролювати в Росії взагалі чи протягом якогось певного часу та чітко визнати територіальну цілісність України.

У коментарі СТБ також зазначається, що якихось специфічних вимог для національного відбору на "Євробачення", зокрема щодо гастролей у Росії, не було. "За 4 роки необхідність внесення такого пункту в Правила не ставилася. Основний критерій - це пісня. Якісна авторська пісня без плагіату. А також бажання артиста представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі і змагатись за право у прямих ефірах Національного відбору", - йдеться у коментарі СТБ. У правилах, як вказують на телеканалі СТБ, серед іншого, прописані такі вимоги до пісні: вона має бути оригінальною, хронометраж складає не більше 3 хвилин, може бути виконана будь-якою мовою. Також на сцені можуть знаходитись не більше 6 учасників колективу або гурту.

У Європейській мовній спілці на запит DW відмовилися прямо коментувати скандал із українським нацвідбором. Там зазначили лише, що "кожен мовник відповідає за відбір учасника для "Євробачення" у відповідності до правил Європейської мовної спілки".

Скандал навколо MARUV, на думку представників шоу-бізнесу, показав прірву між громадянською позицією багатьох сучасних артистів в Україні та їхнім бажанням гастролювати і заробляти будь-де - навіть в країні-агресорі. А Олександр Ксенофонтов переконаний, що винні не лише артисти і система відбору, а й усе суспільство: "маємо черговий скандал. І винна в тому не дівчина, яка робить те, що вміє і як вміє, а ті, хто обирав чи абстрагувався, голосував чи не голосував".