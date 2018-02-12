 Зірка німецького біатлону Лаура Дальмаєр оголосила про завершення кар′єри | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Новини

Зірка німецького біатлону Лаура Дальмаєр оголосила про завершення кар'єри

25-річна німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр оголосила про завершення спортивної кар'єри. На зимовій Олімпіаді в південнокорейському Пхьончхані вона здобула дві золотих та бронзову нагороду.

Лаура Дальмаєр на Олімпіаді в Пхьончхану

Лаура Дальмаєр на Олімпіаді в Пхьончхану

Дворазова олімпійська чемпіонка, німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр (Laura Dahlmeier) у п'ятницю, 17 травня, несподівано оголосила про завершення активної спортивної кар'єри. Про це 25-річна спортсменка повідомила в соціальних мережах.

DW.COM

Німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр принесла Німеччині четверте "золото" на Олімпіаді в Пхьончхані. У чоловіків гонку переслідування в біатлоні виграв француз Мартен Фуркад. (12.02.2018)

Лаура Дальмаєр перемогла на спринтерській дистанції 7,5 кілометра. Також цього дня відзначилися ковзанярки з Нідерландів, які посіли всі три призові місця на дистанції 3000 метрів. (10.02.2018)

Звертаючись до фанів, друзів та партнерів, Дальмаєр зазначила, що "після неймовірно тяжкого останнього сезону, сповненого злетів та падінь, вона більше не відчуває стовідсоткової пристрасті, необхідної для професійного спорту". "З цієї причини та після довгих розмірковувань я вирішила завершити свою активну кар'єру в біатлоні", - написала Дальмаєр на сторінці в соцмережі Facebook. Вона також подякувала всім за прекрасні роки, проведені в спорті.

Лаура Дальмаєр була однією з найуспішніших біатлоністок останніх років. На зимовій Олімпіаді 2018 року в південнокорейському Пхьончхані вона здобула дві золотих та бронзову нагороду. Також в її активі сім золотих, три срібних та п'ять бронзових нагород на чемпіонатах світу, а також перемога в загальному заліку Кубка світу сезону 2016/17 років.

У 2012 році також у віці 25 років оголосила про завершення своєї кар'єри інша зіркова німецька біатлоністка Маґдалена Нойнер (Magdalena Neuner).

  • Грандіозне шоуна церемонії відкриття зимової Олімпіади 2018

    Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея)

    Грандіозна церемонія відкриття

    За парадом країн-учасниць, урочистим підняттям олімпійського прапора та запаленням олімпійського вогню на стадіоні стежили понад 35 тисяч глядачів. Під час шоу організатори використовували технології доповненої реальності. Стадіон у Пхьончхані спеціально побудували до зимової Олімпіади.

  • Президент Південної Кореї Мун Чже Ін (ліворуч), віце-президент США Майк Пенс (у центрі), прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе (праворуч) та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (вгорі) спостерігають з трибун за церемонією відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані.

    Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея)

    Високі гості на відкритті

    Президент Південної Кореї Мун Чже Ін (л), віце-президент США Майк Пенс (ц), прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе (п) та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (вгорі) спостерігають з трибуни за церемонією відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані.

  • Спортсмени двох корейських держав на зимовій Олімпіаді в Пхьончхані.

    Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея)

    Дві Кореї разом

    Світлоблакитний силует Корейського півострова на білому тлі - під таким прапором разом пройшли спортсмени двох корейських держав. КНДР лише кілька тижнів тому погодилася брати участь в зимовій Олімпіаді в Пхьончхані. Це важливий сигнал послаблення напруженості у відносинах між Північною і Південною Кореєю.

  • Північнокорейські вболівальники на Зимовій Олімпіаді.

    Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея)

    Потужна група підтримки з КНДР

    Рада Безпеки ООН дозволила урядовцям КНДР відвідати Південну Корею попри те, що їх внесено до санкційного списку. У складі делегації навіть є сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина - Кім Йо Ин. Вона є першою представницею родини Кіма, яка відвідує Південну Корею.

  • Німецька олімпійська збірна у Пхьончхані

    Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея)

    Німецька олімпійська збірна у Пхьончхані

    Німеччина відправила на Зимові Олімпійські ігри у Пхьончхан 153 спортсмени. У команді - 39 жінок і 94 чоловіки. До складу збірної увійшла, зокрема, семиразова чемпіонка світу з біатлону Лаура Дальмаєр (Laura Dahlmeier).

  • Українці на зимовій Олімпіаді 2018

    Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея)

    Українці на зимовій Олімпіаді

    Прапор України несла чемпіонка Олімпійських ігор, чемпіонка світу, 5-разова чемпіонка Європи з біатлону Олена Підгрушна. Українська збірна на зимовій Олімпіаді у Пхьончхані представлена 33 спортсменами у 9-ти видах спорту. Україна претендує на медалі в біатлоні та лижній акробатиці.

  • Росіяни під нейтральним прапором на Зимовій Олімпіади-2018 у Південній Кореї.

    Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея)

    Росіяни під нейтральним прапором

    Спортсменам з Росії, які довели у суді свою непричетність до допінгового скандалу, дозволили виступати на Олімпіаді під нейтральним прапором. МОК дискваліфікував РФ з Олімпіади-2018 у Південній Кореї через систему вживання допінгу, яка підтримувалася на рівні держави. Загалом в Іграх беруть участь 168 спортсменів з РФ.

    Автор: Михайло Малий


DW.COM

Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея)

У південнокорейському місті Пхьончхан відкрилися XXIІI зимові Олімпійські ігри, які триватимуть з 9 до 25 лютого. У змаганнях візьмуть участь 2900 атлетів із 92 країн світу, які розіграють 102 комплекти нагород. (09.02.2018)  

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Пхьончхан-2018: тріумф Дальмаєр та Фуркада, ковзанярі з Нідерландів домінують 12.02.2018

Німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр принесла Німеччині четверте "золото" на Олімпіаді в Пхьончхані. У чоловіків гонку переслідування в біатлоні виграв француз Мартен Фуркад.

Olympische Winterspiele 2018 in Südkorea Biathlon Laura Dahlmeier

Біатлоністка Дальмаєр принесла Німеччині перше "золото" в Пхьончхані 10.02.2018

Лаура Дальмаєр перемогла на спринтерській дистанції 7,5 кілометра. Також цього дня відзначилися ковзанярки з Нідерландів, які посіли всі три призові місця на дистанції 3000 метрів.

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До складу олімпійської зібрної Німеччини, що вирушить до Пхьончхана, увійдуть 153 спортсмени. Україна поки що виборола 32 ліцензії на участь у змаганнях, але остаточний склад збірної стане відомий до кінця січня.

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