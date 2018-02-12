Зірка німецького біатлону Лаура Дальмаєр оголосила про завершення кар'єри

Дворазова олімпійська чемпіонка, німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр (Laura Dahlmeier) у п'ятницю, 17 травня, несподівано оголосила про завершення активної спортивної кар'єри. Про це 25-річна спортсменка повідомила в соціальних мережах.

Звертаючись до фанів, друзів та партнерів, Дальмаєр зазначила, що "після неймовірно тяжкого останнього сезону, сповненого злетів та падінь, вона більше не відчуває стовідсоткової пристрасті, необхідної для професійного спорту". "З цієї причини та після довгих розмірковувань я вирішила завершити свою активну кар'єру в біатлоні", - написала Дальмаєр на сторінці в соцмережі Facebook. Вона також подякувала всім за прекрасні роки, проведені в спорті.

Лаура Дальмаєр була однією з найуспішніших біатлоністок останніх років. На зимовій Олімпіаді 2018 року в південнокорейському Пхьончхані вона здобула дві золотих та бронзову нагороду. Також в її активі сім золотих, три срібних та п'ять бронзових нагород на чемпіонатах світу, а також перемога в загальному заліку Кубка світу сезону 2016/17 років.

У 2012 році також у віці 25 років оголосила про завершення своєї кар'єри інша зіркова німецька біатлоністка Маґдалена Нойнер (Magdalena Neuner).