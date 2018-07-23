 Зірка крикету Імран Хан оголосив себе переможцем виборів у Пакистані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2018

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Новини

Зірка крикету Імран Хан оголосив себе переможцем виборів у Пакистані

Колись легенда крикету, а нині політик і борець з корупцією Імран Хан оголосив про свою перемогу на парламентських виборах у Пакистані.

Імран Хан

Імран Хан

Колишній легендарний гравець у крикет, а нині політик Імран Хан оголосив про перемогу своєї партії на парламентських виборах у Пакистані. Про це він заявив у телевізійному зверненні у четвер, 26 липня.

"Ми досягли успіху і отримали мандат", - цитує заяву Хана агенція AFP. Хан пообіцяв боротися з корупцією, яка "пожирає країну, наче ракова пухлина", та збалансувати відносини Пакистану зі США, адже вони "корисні" для обох країн.

Хоча вибори відбулися напередодні, поки виборча комісія Пакистану порахувала лише 48 відсотків голосів. Згідно з останніми результатами, що партія Імрана Хана "Рух за справедливість" лідирує в 113 з 272 виборчих округів, передає агенція Reuters. Для більшості потрібні 137 місць у парламенті.

Партія "Пакистанської мусульманської ліги", очолювана заарештованим нині колишнім прем'єр-міністром країниНавазом Шаріфом, лідирує у 64-х виборчих округах. "Пакистанська народна партія" сина екс-прем'єрки Пакистану Беназір Бхутто, Білавала Бхутто, лідирує у 42-х округах.

Обидві ці партії заявили про порушення на виборах. Хан виступив за розслідування цих закидів і пообіцяв "об'єднати" країну під своїм лідерством. Міжнародні спостерігачі поки не оприлюднили своїх висновків щодо виборів у Пакистані.

Імран Хан також заявив про свою готовність до переговорів з Індією задля вирішення довготривалої суперечки щодо Кашміру. Нагадаємо, Кашмір поділений між Індією, Пакистаном і Китаєм. Протистояння за контроль над територіями регіону вже тричі призводила до воєн між Пакистаном та Індією.

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