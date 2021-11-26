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Зімбабве

Зімбабве – держава в Південній Африці.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зімбабве". Зімбабве є президентською республікою. Кількість населення країни становить приблизно 14,5 мільйона осіб, площа – 390 тисяч квадратних кілометрів. Столиця - Хараре. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новий варіант коронавірусу: ЄС заборонив в'їзд з країн південної Африки

Новий варіант коронавірусу: ЄС заборонив в'їзд з країн південної Африки 26.11.2021

Заборона на в'їзд стосуватиметься жителів Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії, Південно-Африканської Республіки та Зімбабве. Поїздки з цього регіону обмежили й інші країни, зокрема, США.
Експрезидента Роберта Мугабе в Зімбабве проголосили національним героєм

Експрезидента Роберта Мугабе в Зімбабве проголосили "національним героєм" 06.09.2019

Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва проголосив колишнього главу держави Роберта Мугабе, який помер у віці 95 років, "національним героєм". В країні оголошено жалобу.

Помер експрезидент Зімбабве Роберт Мугабе

Помер експрезидент Зімбабве Роберт Мугабе 06.09.2019

Помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе, йому було 95 років. Він був при владі в країні протягом кількох десятиліть.
Кількість жертв циклону Ідай в Африці перевищила 760 осіб

Кількість жертв циклону "Ідай" в Африці перевищила 760 осіб 24.03.2019

У Мозамбіку жертвами циклону "Ідай" стало 446 осіб, у Зімбабве загинуло ще близько 260 людей, ще близько 60 загиблих нарахували в Малаві. Влада побоюється спалаху холери.
Наслідки циклону Ідай в Африці: вже понад 300 загиблих

Наслідки циклону "Ідай" в Африці: вже понад 300 загиблих 20.03.2019

У Мозамбіку кількість жертв циклону "Ідай" вже перевищила 200 осіб, у Зімбабве загинуло ще близько сотні людей. Влада обох країн побоюється зростання кількості жертв.

Президент Мозамбіку побоюється, що кількість жертв циклону перевищить тисячу

Президент Мозамбіку побоюється, що кількість жертв циклону перевищить тисячу 18.03.2019

За словами президента Мозамбіку, через великі руйнування кількість жертв циклону "Ідай" у країні може зрости до понад тисячі. Портове місто Бейра було майже повністю зруйновано.

Чинний президент Мнангагва оголошений переможцем виборів у Зімбабве

Чинний президент Мнангагва оголошений переможцем виборів у Зімбабве 03.08.2018

Чинний президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва отримав підтримку 50,8 відсотків виборців. Опозиція назвала підсумки президентських виборів сфальшованими.
У Зімбабве після виборів почалися заворушення, є загиблі

У Зімбабве після виборів почалися заворушення, є загиблі 01.08.2018

Внаслідок протистояння між опозицією та силовиками після оголошення результатів виборів у Зімбабве загинули щонайменше троє осіб. Чинний президент закликає до миру.
Правляча партія виграла вибори до парламенту Зімбабве

Правляча партія виграла вибори до парламенту Зімбабве 01.08.2018

Правлячий "Африканський національний союз Зімбабве - Патріотичний фронт" отримав більшість місць у парламенті країни. Партія має шанс здобути дві третини мандатів, підрахунок голосів триває.

Вибори у Зімбабве: лідер опозиції заявив про рішучу перемогу

Вибори у Зімбабве: лідер опозиції заявив про "рішучу перемогу" 31.07.2018

Опозиційний лідер Нельсон Чаміса заявив про свою "рішучу перемогу" на президентських виборах в Зімбабве. Офіційні результати голосування ще не оприлюднені.
У Зімбабве відбуваються президентські вибори

У Зімбабве відбуваються президентські вибори 30.07.2018

Фаворитом виборів у Зімбабве є чинний президент країни Еммерсон Мнангагва, який змінив минулого року на посаді президента Роберта Мугабе. Його основним суперником є юрист та пастор Нельсон Чаміса.
Помер лідер опозиції Зімбабве Морган Цвангірай

Помер лідер опозиції Зімбабве Морган Цвангірай 14.02.2018

Після боротьби з раком помер лідер опозиції, колишній прем'єр-міністр Зімбабве Морган Цвангірай, відомий своєю критикою екс-президента Роберта Мугабе.
Верховний суд Зімбабве визнав законними дії військових

Верховний суд Зімбабве визнав законними дії військових 25.11.2017

Армія запобігла захопленню влади оточенням екс-президента Роберта Мугабе, вирішив Верховний суд Зімбабве. Він також визнав незаконним звільнення Еммерсона Мнангагви з посади віце-президента.
Еммерсон Мнангагва став президентом Зімбабве

Еммерсон Мнангагва став президентом Зімбабве 24.11.2017

В інавгураційній промові новий президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва пообіцяв швидкі зміни в країні та демократичні вибори президента наступного року.

Президент Зімбабве Мугабе не став чекати імпічменту і подав у відставку

Президент Зімбабве Мугабе не став чекати імпічменту і подав у відставку 21.11.2017

Роберт Мугабе оголосив про відставку у той час, коли парламент країни зібрався, щоб створити комісію для розслідування в рамках процедури імпічменту.

Зімбабве: від Мугабе вимагають відставки, а він не йде

Зімбабве: від Мугабе вимагають відставки, а він не йде 19.11.2017

Якщо Роберт Мугабе до понеділка не погодиться залишити президентську посаду, почнеться процедура імпічменту. Президент Зімбабве звернувся до народу, але попри очікування про відставку не оголосив.
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