У Зімбабве відбуваються президентські вибори

Фаворитом виборів у Зімбабве є чинний президент країни Еммерсон Мнангагва, який змінив минулого року на посаді президента Роберта Мугабе. Його основним суперником є юрист та пастор Нельсон Чаміса.