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Зімбабве – держава в Південній Африці.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зімбабве". Зімбабве є президентською республікою. Кількість населення країни становить приблизно 14,5 мільйона осіб, площа – 390 тисяч квадратних кілометрів. Столиця - Хараре. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.