Зізнання бійця батальйону "Донбас": Я - відкритий гей (відео)

Віктор Пилипенко - перший український військовий, який відкрито заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Чому вирішив зробити камінг-аут - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
"Мама написала мені повідомлення: "Шок минув, я все одно тебе люблю таким, який ти є". З татом ми не бачилися з того моменту, як я зробив камінг-аут. "Донбасівці", мої хлопці, підтримали мене - хтось просто в коментарях, хтось подзвонив. Це дуже приємно... Всі люблять бути суддями, а ось зрозуміти - мало хто вміє". Дивіться у проекті DW #LocalHeroes унікальну історію Віктора Пилипенка:
Посол ЄС в Україні сподівається, що ці норми потраплять і до нового Трудового кодексу, який у Верховній Раді мають обговорити найближчим часом. (12.11.2015)
ЛГБТ-активістка Олена Шевченко вважає, що має право ходити вулицею з коханою людиною, як і інші.Вона не боїться відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію і бореться проти гомофобії та дискримінації ЛГБТ в Україні. (14.06.2018)