Зізнання бійця батальйону "Донбас": Я - відкритий гей (відео)

"Мама написала мені повідомлення: "Шок минув, я все одно тебе люблю таким, який ти є". З татом ми не бачилися з того моменту, як я зробив камінг-аут. "Донбасівці", мої хлопці, підтримали мене - хтось просто в коментарях, хтось подзвонив. Це дуже приємно... Всі люблять бути суддями, а ось зрозуміти - мало хто вміє". Дивіться у проекті DW #LocalHeroes унікальну історію Віктора Пилипенка: