 Зізнання бійця батальйону ″Донбас″: Я - відкритий гей (відео) | Головна | DW | 06.09.2018

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Зізнання бійця батальйону "Донбас": Я - відкритий гей (відео)

Віктор Пилипенко - перший український військовий, який відкрито заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Чому вирішив зробити камінг-аут - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

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Виставка про представників ЛГБТ в армії

"Мама написала мені повідомлення: "Шок минув, я все одно тебе люблю таким, який ти є". З татом ми не бачилися з того моменту, як я зробив камінг-аут. "Донбасівці", мої хлопці, підтримали мене - хтось просто в коментарях, хтось подзвонив. Це дуже приємно... Всі люблять бути суддями, а ось зрозуміти - мало хто вміє". Дивіться у проекті DW #LocalHeroes унікальну історію Віктора Пилипенка: 

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