 Зустріч у Брюсселі щодо біженців завершилася без результатів - Італія обурена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2018

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Новини

Зустріч у Брюсселі щодо біженців завершилася без результатів - Італія обурена

Неформальна зустріч у Брюсселі представників урядів 10 країн ЄС щодо біженців завершилася без результатів. Прем'єр Італії Конте закинув партнерам у ЄС "лицемірство".

Врятовані мігранти на борту Diciotti

Врятовані мігранти на борту Diciotti

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте звинуватив партнерів з Європейського Союзу в "лицемірстві". Про це політик написав у соціальній мережі Facebook у п'ятницю, 24 серпня, після безрезультатного завершення неформальної зустрічі в Брюсселі щодо проблеми мігрантів у Середземному морі.

Брак рішень під час цієї зустрічі свідчить про те, що Європа не змогла продемонструвати солідарність та збільшила прірву між словами та вчинками, котра іноді "переростає в лицемірство", переконаний Конте. Він пообіцяв, що уряд Італії візьме це до уваги у своїх подальших діях з "усіх питань" у відносинах з ЄС.

У Брюсселі шукали структурні рішення

У неформальній зустрічі брали участь представники урядів країн-членів ЄС, котрі намагалися узгодити позиції щодо прийнятного для всіх вирішення проблеми біженців. За даними агенції новин Reuters, котра посилається на власні джерела в дипломатичних колах, учасники зустрічі намагалися насамперед погодити "структурні рішення" для кораблів, що рятують шукачів притулку в акваторії Середземного моря.

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Італія дозволила судну зі 177-ма мігрантами, врятованими береговою охороною у Середземному морі, зайти в порт Катанії на Сицилії. Але зійти з корабля люди не можуть через жорсткі вимоги Рима до ЄС. (21.08.2018)

Після телефоного дзвінка президента Італії прем'єр Конте розпорядився пустити мігрантів з корабля Diciotti на берег. Раніше покидати судно їм заборонив глава італійського МВС Сальвіні. (13.07.2018)

Якщо інші країни ЄС не приймуть мігрантів з судна Diciotti, "Рух п'яти зірок" ініціюватиме голосування щодо припинення відрахувань до бюджету ЄС, заявив віце-прем'єр Італії Луїджі Ді Майо. (23.08.2018)

Нині перед урядом в Римі на порядку денному стоїть питання 150 мігрантів, котрі перебувають на борту судна італійської берегової охорони Diciotti, яке перебуває в порту на Сицилії. "Угоди щодо Diciotti не було", - розповіли дипломати журналістам Reuters.

Напередодні віце-прем'єр Італії Луїджі Ді Майо висунув Брюсселю ультиматум: якщо найближчим часом з боку партнерів по ЄС не буде рішення щодо Diciotti, то уряд Італії може припинити відрахування до бюджету ЄС.

Натомість 24 серпня вже міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо-Міланезі заявив, що здійснення виплат до бюджету ЄС - "законний обов'язок", передає агенція новин AP.

Нагадаємо, що судно Diciotti чотири дні дрейфувало у міжнародних водах, оскільки Італія і Мальта сперечалися про те, кому його приймати. 16 серпня рятувальники з Diciotti підняли на борт 190 мігрантів із човна, що перебував у водах Мальти.

Згодом італійська сторона дозволила висадити на острові Лампедуза 13 людей, котрі потребували невідкладної медичної допомоги, заявивши, що інші 177 мігрантів має прийняти Мальта. Однак Мальта відмовилася це зробити. 22 серпня 27 неповнолітнім, які були без супроводу дорослих, дозволили зійти на берег у Сицилії.

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


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Шенгенська угода під ударом: чим це загрожує (29.06.2018)

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"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

Фотографії напливу мігрантів до Європи у 2015 та 2016 роках розлетілися по всьому світу. Найдраматичніші світлини - у фотогалереї DW. (20.06.2017)  

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