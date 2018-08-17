Зустріч у Брюсселі щодо біженців завершилася без результатів - Італія обурена

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте звинуватив партнерів з Європейського Союзу в "лицемірстві". Про це політик написав у соціальній мережі Facebook у п'ятницю, 24 серпня, після безрезультатного завершення неформальної зустрічі в Брюсселі щодо проблеми мігрантів у Середземному морі.

Брак рішень під час цієї зустрічі свідчить про те, що Європа не змогла продемонструвати солідарність та збільшила прірву між словами та вчинками, котра іноді "переростає в лицемірство", переконаний Конте. Він пообіцяв, що уряд Італії візьме це до уваги у своїх подальших діях з "усіх питань" у відносинах з ЄС.

У Брюсселі шукали структурні рішення

У неформальній зустрічі брали участь представники урядів країн-членів ЄС, котрі намагалися узгодити позиції щодо прийнятного для всіх вирішення проблеми біженців. За даними агенції новин Reuters, котра посилається на власні джерела в дипломатичних колах, учасники зустрічі намагалися насамперед погодити "структурні рішення" для кораблів, що рятують шукачів притулку в акваторії Середземного моря.

Нині перед урядом в Римі на порядку денному стоїть питання 150 мігрантів, котрі перебувають на борту судна італійської берегової охорони Diciotti, яке перебуває в порту на Сицилії. "Угоди щодо Diciotti не було", - розповіли дипломати журналістам Reuters.

Напередодні віце-прем'єр Італії Луїджі Ді Майо висунув Брюсселю ультиматум: якщо найближчим часом з боку партнерів по ЄС не буде рішення щодо Diciotti, то уряд Італії може припинити відрахування до бюджету ЄС.

Натомість 24 серпня вже міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо-Міланезі заявив, що здійснення виплат до бюджету ЄС - "законний обов'язок", передає агенція новин AP.

Нагадаємо, що судно Diciotti чотири дні дрейфувало у міжнародних водах, оскільки Італія і Мальта сперечалися про те, кому його приймати. 16 серпня рятувальники з Diciotti підняли на борт 190 мігрантів із човна, що перебував у водах Мальти.

Згодом італійська сторона дозволила висадити на острові Лампедуза 13 людей, котрі потребували невідкладної медичної допомоги, заявивши, що інші 177 мігрантів має прийняти Мальта. Однак Мальта відмовилася це зробити. 22 серпня 27 неповнолітнім, які були без супроводу дорослих, дозволили зійти на берег у Сицилії.

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