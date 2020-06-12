Зустріч Путіна і Кіма: інтермедія чи сильний хід?

До прибуття лідера Північної Кореї Кім Чен Ина довелось навіть спеціально підготувати залізничний вокзал у місті Владивосток на Далекому Сході Росії. Згідно з російським виданням "Коммерсант", лімузин північнокорейського лідера виявився занадто габаритним для того, щоб проїхати через ворота вокзалу, тому виїзд вирішили розширити.

Спеціальний бронепотяг Кіма змушений був подолати 684 кілометри, щоб довезти його з Пхеньяна на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на острові Руський, що поряд з Владивостоком. Радник президента РФ Юрій Ушаков підтвердив, що, окрім двосторонніх відносин, основним питанням обговорення двох лідерів буде ядерне роззброєння Корейського півострова. "Росія прагне усіляко допомогти закріпити позитивні тенденції", - зауважив він.

Кім Чен Ин уперше зустрінеться з Володимиром Путіним з часу свого приходу до влади у 2011 році. І це не через те, що з російського боку не було бажання зустрітися. Після того, як Кім торік розпочав бурхливу дипломатичну діяльність, його кілька разів запрошували до РФ.

Як стверджує Костянтин Асмолов з Інституту Далекого Сходу Російської академії наук, "для Росії важливим є не стільки ядерне роззброєння, скільки стабільність на Корейському півострові". Продовження діалогу є важливим для РФ, переконаний експерт: "Нам не потрібен ще один конфлікту біля наших кордонів".

Кім Чен Ин прибув на територію РФ

Загострення ситуації

Зустріч Кіма і Путіна відбувається у той час, коли діалог між Сполученими Штатами Америки на Північною Кореєю забуксував. Другий саміт між Дональдом Трампом та Кім Чен Ином у Ханої у лютому цього року завершився нічим. США заявили, що КНДР вимагала повністю зняти всі санкції, які були накладені на країну у зв'язку з її ядерною та ракетною програмами. У Пхеньяні ці закиди заперечили.

Раніше у квітні Північна Корея заявила, що здійснила випробовування нової тактичної зброї, що може розцінюватися як демонстрація сили. У Пхеньяні також вимагали відсторонити від переговорів щодо роззброєння державного секретаря США Майка Помпео, закидаючи йому те, що він "говорить нісенітниці" та є "безвідповідальним".

Росія чекає на свій час?

Політичний аналітик Костянтин Асмолов вважає, що зустріччю з Путіним Кім Чен Ин просто "диверсифікує свою зовнішню політику". На його думку, цей саміт не є спробою Москви продемонструвати, що вона могла б бути більш корисною у переговорах про ядерне роззброєння, ніж Сполучені Штати.

Дивитись відео 01:57 Поділитись Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2zKog Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

Але інші експерти бачать у цій зустрічі сильний хід. "Це - головним чином інтермедія у сазі між Пхеньяном та Вашингтоном, що триває", - написав у Twitter голова Московського центру Карнегі Дмитро Тренін. На його думку, таким чином Північна Корея може продемонструвати, що в неї є інші варіанти, коли йдеться про зовнішню політику. В той же час Росія використає саміт, щоб "набрати дипломатичних балів, продемонструвавши свою значимість".

У будь-якому разі, Росія намагається залучити до процесу всі сторони, що беруть участь у переговорах. Схоже, що зустріч між Кімом та Путіним заздалегідь обговорювалася з Вашингтоном. Минулого тижня російські посадовці зустрілися з американськими колегами для обговорення ситуації навколо Північної Кореї.

Балансування

Також скидається на те, що Росія тримає у курсі подій й Китай. Путін поїде до Пекіна для участі у форумі Belt and Road одразу ж після зустрічі з Кімом. Утім, у Кремлі чітко не говорять про те, що Північна Корея буде на порядку денному під час зустрічі Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в рамках форуму.

У 2017 році Китай і Росія створили дорожню карту для владнання північнокорейської кризи. Радник Путіна Юрій Ушаков намагався підкреслити важливість цього плану напередодні саміту між Путіним і Кімом. Він зауважив, що події поки що розгортаються згідно з цим планом: за його словами, вже реалізована перша фаза дорожньої карти, під час якої КНДР зупиняє ракетні випробовування, а США - військові навчання спільно з Південною Кореєю. "Зараз ми маємо перейти до втілення у життя другої фази дорожньої карти. І ми заохочуватимемо до цього", - каже Ушаков. Друга фаза цієї ініціативи передбачає більш комплексні й складні переговори.

Гарні сусіди й гарні друзі?

Росія могла б стати важливим посередником для Північної Кореї у конфлікті щодо ядерного потенціалу країни. Дві країни мають довгу історію відносин. Радянський Союз був головним союзником для КНДР та покровителем Кім Ір Сена, дідуся Кім Чен Ина.

Економічні інтереси Кіма, швидше за все, допоможуть двом країнам поглибити зв'язки. Торгівля між ними у 2018 році значно скоротилася внаслідок санкцій, що були накладені Радою Безпеки ООН проти КНДР. Росії також довелося скоротити кількість працівників з Північної Кореї на своїй території з близько 30 тисяч до близько 10 тисяч осіб. Дохід, який ці працівники надсилали додому, були для Північної Кореї важливим джерелом надходження іноземної валюти. Зараз, як пояснює експерт Костянтин Асмолов, Кім активно шукає економічні можливості для стимулювання ослабленої економіки країни. Швидше за все, Путін і Кім обговорять і те, "що можна зробити" в економічній співпраці в "галузях, які досі не потрапили під санкції", каже Асмолов.

Додатковий економічний фактор міг би також надати Росії важливу роль у переговорах щодо ядерного роззброєння. Росія завжди протистояла політиці Заходу, яка полягає у економічному тиску на Північну Корею. Зрештою, Путіну відомо, як це - перебувати під економічними санкціями.