 Зустріч ″нормандської четвірки″ може відбутися у листопаді - Пристайко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2019

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Новини

Зустріч "нормандської четвірки" може відбутися у листопаді - Пристайко

За словами очільника українського МЗС Вадима Пристайка, зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися у листопаді, якщо російська підтвердить запропоновані дати.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" може відбутися в листопаді. Про це глава українського МЗС заявив у понеділок, 14 жовтня, після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, яка відбулася в рамках засідання Ради ЄС з питань закордонних справ у Люксембурзі.

"Наразі дати обговорює "нормандська четвірка". Є розуміння, що це може бути наступний місяць, якщо російська сторона підтвердить дати, запропоновані нашими партнерами", - цитує Пристайка інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Конкретні терміни проведення саміту в "нормандському форматі" можна буде обговорювати після того, як зрушиться процес у розведенні сил в населених пунктах Золоте та Петрівське, наголошують у Кремлі. (10.10.2019)

Розведення сил у Золотому

Домовленості щодо зустрічі лідерів "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії - ускладнюються ситуацією у Золотому та Петрівському на Донбасі, де мало відбутися розведення сил українськими військовими та проросійськими бойовиками. Раніше цього дня представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Олексій Рєзніков заявив, що розведення сил і засобів буде можливе лише після того, як спостерігачі Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) підтвердять дотримання протягом семи діб режиму тиші на відповідних ділянках лінії розмежування. Натомість у Москві минулого тижня називали зрушення у питанні розведення сил у Золотому та Петрівському передумовою для проведення саміту в "нормандському форматі".

Українська влада та проросійські бойовики звинуваючують один одного у зриві домовленостей щодо розведення сил. Штаб Операції об'єднаних сил у Києві у понеділок заявив, що бойовики в неділю, 13 жовтня, з гранатометів обстріляли ділянку розведення поблизу Золотого.

Нагадаємо, що 7 жовтня Вадим Пристайко заявив про зрив розведення сил у місті Золоте Луганської області та селі Петрівське Донецької області. Причиною зриву міністр назвав обстріли з боку бойовиків.

Пізніше російський президент Володимир Путін заявив, що його український колега Володимир Зеленський не може забезпечити розведення сил у Золотому та Петрівському.

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