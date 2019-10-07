Зустріч "нормандської четвірки" може відбутися у листопаді - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" може відбутися в листопаді. Про це глава українського МЗС заявив у понеділок, 14 жовтня, після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, яка відбулася в рамках засідання Ради ЄС з питань закордонних справ у Люксембурзі.

"Наразі дати обговорює "нормандська четвірка". Є розуміння, що це може бути наступний місяць, якщо російська сторона підтвердить дати, запропоновані нашими партнерами", - цитує Пристайка інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Розведення сил у Золотому

Домовленості щодо зустрічі лідерів "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії - ускладнюються ситуацією у Золотому та Петрівському на Донбасі, де мало відбутися розведення сил українськими військовими та проросійськими бойовиками. Раніше цього дня представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Олексій Рєзніков заявив, що розведення сил і засобів буде можливе лише після того, як спостерігачі Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) підтвердять дотримання протягом семи діб режиму тиші на відповідних ділянках лінії розмежування. Натомість у Москві минулого тижня називали зрушення у питанні розведення сил у Золотому та Петрівському передумовою для проведення саміту в "нормандському форматі".

Українська влада та проросійські бойовики звинуваючують один одного у зриві домовленостей щодо розведення сил. Штаб Операції об'єднаних сил у Києві у понеділок заявив, що бойовики в неділю, 13 жовтня, з гранатометів обстріляли ділянку розведення поблизу Золотого.

Нагадаємо, що 7 жовтня Вадим Пристайко заявив про зрив розведення сил у місті Золоте Луганської області та селі Петрівське Донецької області. Причиною зриву міністр назвав обстріли з боку бойовиків.

Пізніше російський президент Володимир Путін заявив, що його український колега Володимир Зеленський не може забезпечити розведення сил у Золотому та Петрівському.