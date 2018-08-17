Зустріч Меркель та Путіна тривала понад три години

Зустріч канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) та президента Росії Володимира Путіна, яка відбулась ввечері у суботу, 18 серпня, тривала понад три з половиною години. Після переговорів Володимир Путін одразу повернувся до Росії, передає агенція dpa.

Точно невідомо, що саме обговорювали лідери двох країн, оскільки після зустрічі до преси вони не виходили. Але перед переговорами Меркель повідомила, що однією з головних тем мало бути врегулювання ситуації на Сході України. Вона висловила сподівання на досягнення нового перемир'я у зв’язку з початком навчального року. "Ми над цим вже досить довго працюємо, основа є і залишається - це Мінські домовленості. Хоча треба констатувати, що у нас поки немає стабільного перемир'я. Сподіваюся до початку нового навчального року зробити нову спробу забезпечити перемир'я", - заявила канцлерка. Також вона планувала обговорити з Путіним можливе розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН.

Ще однією важливою темою розмови було анонсовано питання спорудження газопроводу "Північний потік-2". При цьому вона підкреслила позицію німецького уряду, який наполягає на тому, щоб Україна після запуску цього газогону зберегла транзит російського газу своєю територією. Іншими темами переговорів, як повідомила Меркель, було врегулювання в Сирії, ситуація навколо ядерної угоди з Іраном, а також двосторонні відносини Росії та Німеччини.

Володимир Путін наголосив на важливості розвитку двосторонніх економічних відносин між Росією та ФРН. "У минулому році взаємний товарообіг виріс на 22 відсотки і досяг 50 мільярдів доларів, а в січні-червні цього року додав ще 25 відсотків. Обсяг накопичених німецьких інвестицій в російській економіці перевищує 18 мільярдів доларів", - сказав російський президент.

Путін також зазначив, що врегулювання кризи на Сході України "не просувається" та заявив про зацікавленість Москви в роботі в рамках "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи. Він висловив сподівання на прогрес у питанні врегулювання на Донбасі на переговорах. Щодо ситуації в Сирії він вказав на те, що важливо уможливити повернення сирійських біженців, сотні тисяч яких перебувають зокрема в Німеччині, додому.



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