Зустріч Байдена й Зеленського перенесено на перше вересня

Зустріч президентів Сполучених Штатів і України Джозефа Байдена та Володимира Зеленського в Вашингтоні відбудеться в середу, 1 вересня. Про це в неділю, 29 серпня, повідомила адміністрація Білого дому, передає інформагенція Reuters.

Дату зустрічі перенесено вже вдруге

Термін візиту Зеленського в Вашингтон до цього переносився - проведення переговорів двох лідерів планували на 30 серпня. У середу, 1 вересня, в українського лідера мали відбутися в США інші зустрічі.

Згодом зустріч Зеленського й Байденом перенесли на 31 серпня.

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Вівторок, 31 серпня - крайній термін виведення американських військ з Афганістану. Увага американської адміністрації, на думку експертів, у цей день буде зосереджена на завершенні евакуаційної місії. Ще одним аспектом, до якого буде прикута увага адміністрації Байдена стане подолання наслідків урагану "Іда", що насунувся на узбережжя США, зазначає інформагенція Reuters.

Для Зеленського візит до США - перший на посаді президента

Для Володимира Зеленського цей візит до США - перший за більш ніж два роки з моменту його обрання президентом.

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Як зазначила 27 серпня на брифінгу для журналістів прессекретарка американського лідера Дженніфер Псакі, візит покликаний підтвердити підтримку Сполученими Штатами "суверенітету і територіальної цілісності України на тлі тривалої російської агресії в Криму й на Донбасі". Ще одним аспектом у програмі візиту буде "тісна співпраця в питанні енергетичної безпеки" та "підтримка зусиль президента Зеленського задля боротьби з корупцією й реалізації реформ", наголосила тоді речниця Білого дому.