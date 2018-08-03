Зустрічі Меркель і Путіна - фоторепортаж

Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

Невинне залякування?

Уже за три місяці Путін знайомить Меркель зі своїм лабрадором Коні. При цьому страх Меркель перед собаками - факт відомий. "Хоча, як я думаю, російський президент добре знав, що я не буду в захопленні від його собаки, він все одно привів його з собою", - сказала Меркель роком пізніше в інтерв'ю Süddeutschen Zeitung. Для багатьох ця ситуація є прикладом провокації з боку Путіна.