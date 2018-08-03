Зустрічі Меркель і Путіна - фоторепортаж

Лише кілька політиків світового масштабу знайомі так довго, як Анґела Меркель та Володимир Путін. Але на початку багатообіцяючі відносини за довгі роки суттєво похолоднішали.
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