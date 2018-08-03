 Зустрічі Меркель і Путіна - фоторепортаж | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.08.2018

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Європа

Зустрічі Меркель і Путіна - фоторепортаж

Лише кілька політиків світового масштабу знайомі так довго, як Анґела Меркель та Володимир Путін. Але на початку багатообіцяючі відносини за довгі роки суттєво похолоднішали.

  • Зустріч Меркель і Путіна 2005 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Хороший старт під час першого візиту

    Це була не перша їхня зустріч, але перша - як президента і канцлерки. За її підсумками в 2005 році Меркель сказала: "Ми підтримували дуже відкритий діалог". Путін також похвалив збереження хороших відносин між Берліном і Москвою після зміни уряду Німеччини: "Ми хочемо розширювати співпрацю у міжнародній політиці, економіці та гуманітарній сфері".

  • Зустріч у Дрездені 2006 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Найулюбленіші вуха для Путіна

    На полях "Петербурзького діалогу" в Дрездені наприкінці 2006 року Путін у спільному з Меркель інтерв'ю медіакомпанії MDR сказав про канцлерку: "Ми не дуже добре знаємо один одного особисто, але мені надзвичайно імпонує її здібність слухати". За його словами, це рідкість серед політиків, а тому викликає особливу симпатію.

  • Меркель, Путін і собака

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Невинне залякування?

    Уже за три місяці Путін знайомить Меркель зі своїм лабрадором Коні. При цьому страх Меркель перед собаками - факт відомий. "Хоча, як я думаю, російський президент добре знав, що я не буду в захопленні від його собаки, він все одно привів його з собою", - сказала Меркель роком пізніше в інтерв'ю Süddeutschen Zeitung. Для багатьох ця ситуація є прикладом провокації з боку Путіна.

  • Путін і Меркель під час зустрічі в Кремлі 2012 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Шпички на зустрічі в Кремлі

    Що Меркель думає про поводження Путіна з критикою у ЗМІ та з боку громадянського суспільства, вона непрямо, але однозначно заявила під час "Петербурзького діалогу" 2012 року. "Якби я щоразу ображалася, розгортаючи вдома газету, я б не протрималася у кріслі канцлерки і трьох днів", - відповіла Меркель на відповідне питання з залу.

  • Інтерв'ю Володимира Путіна німецькій газеті Bild

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Партнерство і довіра

    "Ми маємо партнерські відносини. Я зустрічався з нею за минулий рік сім разів, щонайменше 20 разів ми телефонували", - заявив Путін про Меркель у інтерв'ю бульварній газеті Bild 2015 року. "Я довіряю їй, вона дуже відкрита людина. Вона також має певні обмеження та обов'язки. Але вона щиро намагається вирішити кризи, в тому числі на південному сході України", - додав він.

  • Путін зафіксував розпач Меркель

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Путін зафіксував розпач Меркель

    "Я не хочу нікого ображати, але те, що сказала пані Меркель, це свідчення невдоволення обмеженою незалежністю, яке накопичилося за довгий час", - прокоментував Путін так звану промову в пивному наметі Меркель під час виборчої кампанії 2017 року. У ній Меркель заявила, що Європа має взяти власну долю в свої руки з огляду на курс на конфронтацію президента США Трампа на саміті G7 в Італії.

  • Зустріч Путіна та Меркель у Сочі в травні 2018-го

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Діалог як обов'язок

    Квіти тут є радше проявом поваги, ніж галантності. І зустріч Меркель та Путіна у Сочі в травні 2018 року - радше обов'язок, ніж честь. На це вказують слова Меркель під час спільної прес-конференції: "Навіть якщо в деяких питанням наші позиції надзвичайно розходяться, ми маємо говорити один з одним, адже в іншому разі все зведеться до мовчання і дедалі меншого порозуміння".

    Автор: Ян Вальтер, Данило Білик


  • Зустріч Меркель і Путіна 2005 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Хороший старт під час першого візиту

    Це була не перша їхня зустріч, але перша - як президента і канцлерки. За її підсумками в 2005 році Меркель сказала: "Ми підтримували дуже відкритий діалог". Путін також похвалив збереження хороших відносин між Берліном і Москвою після зміни уряду Німеччини: "Ми хочемо розширювати співпрацю у міжнародній політиці, економіці та гуманітарній сфері".

  • Зустріч у Дрездені 2006 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Найулюбленіші вуха для Путіна

    На полях "Петербурзького діалогу" в Дрездені наприкінці 2006 року Путін у спільному з Меркель інтерв'ю медіакомпанії MDR сказав про канцлерку: "Ми не дуже добре знаємо один одного особисто, але мені надзвичайно імпонує її здібність слухати". За його словами, це рідкість серед політиків, а тому викликає особливу симпатію.

  • Меркель, Путін і собака

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Невинне залякування?

    Уже за три місяці Путін знайомить Меркель зі своїм лабрадором Коні. При цьому страх Меркель перед собаками - факт відомий. "Хоча, як я думаю, російський президент добре знав, що я не буду в захопленні від його собаки, він все одно привів його з собою", - сказала Меркель роком пізніше в інтерв'ю Süddeutschen Zeitung. Для багатьох ця ситуація є прикладом провокації з боку Путіна.

  • Путін і Меркель під час зустрічі в Кремлі 2012 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Шпички на зустрічі в Кремлі

    Що Меркель думає про поводження Путіна з критикою у ЗМІ та з боку громадянського суспільства, вона непрямо, але однозначно заявила під час "Петербурзького діалогу" 2012 року. "Якби я щоразу ображалася, розгортаючи вдома газету, я б не протрималася у кріслі канцлерки і трьох днів", - відповіла Меркель на відповідне питання з залу.

  • Інтерв'ю Володимира Путіна німецькій газеті Bild

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Партнерство і довіра

    "Ми маємо партнерські відносини. Я зустрічався з нею за минулий рік сім разів, щонайменше 20 разів ми телефонували", - заявив Путін про Меркель у інтерв'ю бульварній газеті Bild 2015 року. "Я довіряю їй, вона дуже відкрита людина. Вона також має певні обмеження та обов'язки. Але вона щиро намагається вирішити кризи, в тому числі на південному сході України", - додав він.

  • Путін зафіксував розпач Меркель

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Путін зафіксував розпач Меркель

    "Я не хочу нікого ображати, але те, що сказала пані Меркель, це свідчення невдоволення обмеженою незалежністю, яке накопичилося за довгий час", - прокоментував Путін так звану промову в пивному наметі Меркель під час виборчої кампанії 2017 року. У ній Меркель заявила, що Європа має взяти власну долю в свої руки з огляду на курс на конфронтацію президента США Трампа на саміті G7 в Італії.

  • Зустріч Путіна та Меркель у Сочі в травні 2018-го

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Діалог як обов'язок

    Квіти тут є радше проявом поваги, ніж галантності. І зустріч Меркель та Путіна у Сочі в травні 2018 року - радше обов'язок, ніж честь. На це вказують слова Меркель під час спільної прес-конференції: "Навіть якщо в деяких питанням наші позиції надзвичайно розходяться, ми маємо говорити один з одним, адже в іншому разі все зведеться до мовчання і дедалі меншого порозуміння".

    Автор: Ян Вальтер, Данило Білик


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