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Зураб Аласанія - журналіст, керівник Національної телекомпанії України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зураб Аласанія".
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Політизація "UA: Суспільне" перед виборами є головним ризиком після дострокового усунення з посади керівника НСТУ Зураба Аласанії, застерігають експерти. Чи повернуться в ефір цього мовника "джинса" й "паркетні новини"?