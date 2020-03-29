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Зураб Аласанія

Зураб Аласанія - журналіст, керівник Національної телекомпанії України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зураб Аласанія".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Уряд України виділить Суспільному 1,2 мільярда гривень

Уряд України виділить "Суспільному" 1,2 мільярда гривень 29.03.2020

Уряд України виділить Національній суспільній телерадіокомпанії України 1,2 мільярда гривень. Утім, глава НСТУ Зураб Аласанія наголосив, що через борги телерадіомовник фактично отримає менше грошей.
Суспільний мовник України повідомив про арешт рахунків за борги

Суспільний мовник України повідомив про арешт рахунків за борги 28.02.2020

Суспільний мовник України має сплатити майже 10,6 мільйона євро боргів перед компанією Euronews, успадкованих від колишньої державної Національної телекомпанії України. Рахунки "Суспільного" заблоковано.
В ОБСЄ стурбовані через обшуки на Суспільному

В ОБСЄ стурбовані через обшуки на "Суспільному" 30.08.2019

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки ДБР в офісі та помешканнях співробітників "Суспільного".
Із суду в Олівець: як Зураб Аласанія повернув керівництво Суспільним

Із суду в "Олівець": як Зураб Аласанія повернув керівництво Суспільним 04.07.2019

Після майже півроку суперечок наглядова рада НСТУ скасувала своє рішення про звільнення голови правління Зураба Аласанії. Водночас реформа суспільного мовника України переживає екзистенційну кризу.
Аласанія: Дебати мають відбутись 19 квітня в студії Суспільного

Аласанія: Дебати мають відбутись 19 квітня в студії Суспільного 18.04.2019

Дебати між Порошенком та Зеленським мають відбутись у студії "Суспільного" 19 квітня, заявив глава НСТУ Аласанія. На "Олімпійському" їм передуватиме "барвисте шоу" за участі кандидатів у президенти.
Зеленський та Порошенко не звертались до ЦВК щодо дебатів в Олімпійському

Зеленський та Порошенко не звертались до ЦВК щодо дебатів в "Олімпійському" 09.04.2019

Голова ЦВК та голова правління НСТУ повідомили, що дебати відбудуться 19 квітня на "Суспільному". У ЦВК наголосили, що ні Зеленський, ні Порошенко не звертались щодо проведення дебатів на "Олімпійському".
Українське суспільне телебачення готове до президентських дебатів на стадіоні

Українське суспільне телебачення готове до президентських дебатів на стадіоні 04.04.2019

Очільник української суспільної телекомпанії Зураб Аласанія заявив, що президентські дебати можуть провести на стадіоні, якщо Центральна виборча комісія погодить цей варіант.

Гурт Kazka теж відмовився від участі в Євробаченні-2019

Гурт Kazka теж відмовився від участі в "Євробаченні-2019" 27.02.2019

"Нам не потрібна перемога будь-якою ціною", - йдеться в заяві гурту. Раніше про переговори з гуртом Kazka щодо можливої участі в "Євробаченні-2019" від України повідомила членкиня правління НСТУ Олександра Кольцова.
Зураб Аласанія оскаржує в суді свою відставку

Зураб Аласанія оскаржує в суді свою відставку 25.02.2019

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія, з яким наглядова рада телерадіокомпанії вирішила розірвати контракт з 6 травня, просить суд визнати незаконним його звільнення.
Рішення про відставку Зураба Аласанії відклали до травня

Рішення про відставку Зураба Аласанії відклали до травня 12.02.2019

Наглядова рада Національної суспільної телекомпанії України відклала до 6 травня рішення про відставку голови правління Зураба Аласанії, щоб її не пов'язували з президентськими виборами.
Зураб Аласанія: Президентські дебати тепер під питанням

Зураб Аласанія: Президентські дебати тепер під питанням 06.02.2019

DW поспілкувалася із головою "UA:Суспільне" Зурабом Аласанією та запитала про те, як він буде боротися за посаду, та вплив суперечки щодо його звільнення на роботу мовника.
Аваков назвав звільнення керівника НСТУ Аласанії нападом на свободу слова

Аваков назвав звільнення керівника НСТУ Аласанії нападом на свободу слова 02.02.2019

Усунення Зураба Аласанії з посади голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України є провокацією та наступом на свободу слова, вважає міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Суспільне мовлення в Україні: раптова зміна керівництва за два місяці до виборів

Суспільне мовлення в Україні: раптова зміна керівництва за два місяці до виборів 01.02.2019

Політизація "UA: Суспільне" перед виборами є головним ризиком після дострокового усунення з посади керівника НСТУ Зураба Аласанії, застерігають експерти. Чи повернуться в ефір цього мовника "джинса" й "паркетні новини"?
Сюмар: Жодна політична сила не повинна встановити контроль над Суспільним

Сюмар: Жодна політична сила не повинна встановити контроль над "Суспільним" 01.02.2019

Важливо, щоб після звільнення Зураба Аласанії жодна політична сила не отримала контроль над НСТУ перед президентськими виборами, вважає голова комітету свободи слова Верховної Ради Вікторія Сюмар.
Наглядова рада НСТУ звільнила Аласанію

Наглядова рада НСТУ звільнила Аласанію 31.01.2019

За рішення достроково розірвати контракт з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією проголосували 9 членів назлядової ради з 12-ти. Причини - поки невідомі.
Телеканалу UA:Перший відключили аналогове мовлення за борги - Аласанія

Телеканалу "UA:Перший" відключили аналогове мовлення за борги - Аласанія 25.09.2018

Заборгованість НСТУ склала майже 70 мільйонів гривень. Мовник повідомляє, що не має жодної фінансової можливості оплатити послуги трансляції.

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