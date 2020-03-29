Зураб Аласанія

Зеленський та Порошенко не звертались до ЦВК щодо дебатів в "Олімпійському"

Голова ЦВК та голова правління НСТУ повідомили, що дебати відбудуться 19 квітня на "Суспільному". У ЦВК наголосили, що ні Зеленський, ні Порошенко не звертались щодо проведення дебатів на "Олімпійському".