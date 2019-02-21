 Зураб Аласанія оскаржує в суді свою відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2019

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Новини

Зураб Аласанія оскаржує в суді свою відставку

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія, з яким наглядова рада телерадіокомпанії вирішила розірвати контракт з 6 травня, просить суд визнати незаконним його звільнення.

Зураб Аласанія оскаржує своє звільнення в суді

Зураб Аласанія оскаржує своє звільнення в суді

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія подає до суду позов з вимогою скасувати рішення наглядової ради НСТУ про дострокове припинення його трудового договору. Про це у понеділок, 25 лютого, повідомив його юрист Андрій Гук. "Сьогодні позов буде подано до суду", - написав він у Facebook.

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DW поспілкувалася із головою "UA:Суспільне" Зурабом Аласанією та запитала про те, як він буде боротися за посаду, та вплив суперечки щодо його звільнення на роботу мовника. (06.02.2019)

Відповідно до оприлюдненого тексту позову, Аласанія вважає рішення про дострокове припинення трудового контракту та наступні пов'язані рішення незаконними, і звертається з позовом про захист своїх трудових прав. Також він просить суд визнати незаконним і скасувати рішення наглядової ради НСТУ від 12 лютого про встановлення дати припинення контракту - 6 травня.

Як повідомлялося, 31 січня наглядова рада НСТУ вирішила достроково розірвати контракт з Зурабом Аласанією. В інтерв'ю DW він назвав це рішення політичним. "Але, як на мене, це настільки тупо, що не вкладається в жодну логічну конструкцію. Вони нашкодили всім, включно і особливо з чинною владою, про яку всі одразу подумали", - сказав він. 12 лютого наглядова рада НСТУ вирішила відкласти розірвання контракту з ним до 6 травня. В НСТУ пояснили це бажанням розвіяти сумніви громадськості щодо політичного контексту рішення про його відставку.

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