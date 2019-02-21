Зураб Аласанія оскаржує в суді свою відставку

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія подає до суду позов з вимогою скасувати рішення наглядової ради НСТУ про дострокове припинення його трудового договору. Про це у понеділок, 25 лютого, повідомив його юрист Андрій Гук. "Сьогодні позов буде подано до суду", - написав він у Facebook.

Відповідно до оприлюдненого тексту позову, Аласанія вважає рішення про дострокове припинення трудового контракту та наступні пов'язані рішення незаконними, і звертається з позовом про захист своїх трудових прав. Також він просить суд визнати незаконним і скасувати рішення наглядової ради НСТУ від 12 лютого про встановлення дати припинення контракту - 6 травня.

Як повідомлялося, 31 січня наглядова рада НСТУ вирішила достроково розірвати контракт з Зурабом Аласанією. В інтерв'ю DW він назвав це рішення політичним. "Але, як на мене, це настільки тупо, що не вкладається в жодну логічну конструкцію. Вони нашкодили всім, включно і особливо з чинною владою, про яку всі одразу подумали", - сказав він. 12 лютого наглядова рада НСТУ вирішила відкласти розірвання контракту з ним до 6 травня. В НСТУ пояснили це бажанням розвіяти сумніви громадськості щодо політичного контексту рішення про його відставку.