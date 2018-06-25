Зрушень у справі звільнення Сенцова немає - речник Путіна

Українського режисера Олега Сенцова, якого в Росії ув'язнили за звинуваченням у тероризмі, не можуть помилувати на підставі клопотання генерального секретаря Ради Європи (РЄ). Про це заявив у вівторок, 26 червня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про відповідний лист Турбйорна Ягланда.

"Подібне прохання, з точки зору російського законодавства, не може бути підставою для будь-яких дій", - цитують речника Кремля російські ЗМІ. Пєсков додав, що лист Ягланда ще не надійшов до адміністрації президента Росії, та допустив, що він іде "дипломатичними каналами". Представник Володимира Путіна також зазначив, що новин і зрушень у питанні звільнення Сенцова немає.

Раніше анонсувалося, що Ягланд 25 червня подасть офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова, який відбуває покарання у російській колонії. Генсек РЄ має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на анексованому півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його було засуджено до 20 років позбавлення волі. Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. З 14 травня Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських "бранців Кремля".