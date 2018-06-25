 Зрушень у справі звільнення Сенцова немає - речник Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Зрушень у справі звільнення Сенцова немає - речник Путіна

В адміністрації Путіна кажуть, що клопотання генсека Ради Європи не є підставою для помилування ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

default

Українського режисера Олега Сенцова, якого в Росії ув'язнили за звинуваченням у тероризмі, не можуть помилувати на підставі клопотання генерального секретаря Ради Європи (РЄ). Про це заявив у вівторок, 26 червня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про відповідний лист Турбйорна Ягланда.

"Подібне прохання, з точки зору російського законодавства, не може бути підставою для будь-яких дій", - цитують речника Кремля російські ЗМІ. Пєсков додав, що лист Ягланда ще не надійшов до адміністрації президента Росії, та допустив, що він іде "дипломатичними каналами". Представник Володимира Путіна також зазначив, що новин і зрушень у питанні звільнення Сенцова немає.

DW.COM

Українські активісти пропонують обміняти Олега Сенцова та інших українців - політичних в'язнів у Росії - на затриманих в Україні росіян. (23.06.2018)

Олегу Сенцову важко рухатися, каже його адвокат. Тим часом відвідування його Людмилою Денісовою гальмується бюрократичними процедурами в Росії. (22.06.2018)

Раніше анонсувалося, що Ягланд 25 червня подасть офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова, який відбуває покарання у російській колонії. Генсек РЄ має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини. 

Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на анексованому півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його було засуджено до 20 років позбавлення волі. Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. З 14 травня Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських "бранців Кремля".

Дивитись відео 00:52
Now live
00:52 хв

Що відомо про стан Олега Сенцова

Аудіо й відео до теми

Що відомо про стан Олега Сенцова  

Також за темою

Ukraine #freesentsov Demonstration in Kiew

Сенцов не проситиме помилування у Путіна - адвокат 22.06.2018

Олегу Сенцову важко рухатися, каже його адвокат. Тим часом відвідування його Людмилою Денісовою гальмується бюрократичними процедурами в Росії.

Gulag Perm 36 - ehemalige Sowejtunion

Денісова поїхала перевірити утримування українців у тюрмах Росії 14.06.2018

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вирушила до Росії. Невдовзі в Україну має прибути її російська колега Тетяна Москалькова.

Deutschland Berlin Auswärtiges Amt

Німеччина підтримує зусилля генсека Ради Європи щодо Росії 27.11.2017

Уряд Німеччини підтримує зусилля Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ. Про це йдеться в офіційній відповіді МЗС ФРН на запит DW.

Докладно

Напад на табір ромів відбувся невдовзі після того, як роми прибули до Львова із Закарпаття

Напад на ромський табір у Львові як наслідок бездіяльності

Відповідальність за напад на табір ромів у Львові правозахисники і мер міста покладають на правоохоронців. 

USA EU Strafzölle Handelszölle (picture-alliance/dpa)

Торговельна війна між США та ЄС простими словами (відео)

"Торговельні війни - це добре, їх легко виграти",- написав колись Трамп у своєму Twitter. Розповідаємо, що це таке. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  