 Зрубати дерево у Німеччині: місія на межі неможливого? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.04.2019

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Політика й суспільство

Зрубати дерево у Німеччині: місія на межі неможливого? (відео)

У ФРН дерева перебувають від особливим захистом, норми якого прописані у багатьох законах та актах. Самовільна вирубка частини парку та навіть старої ялинки у власному саду може призвести до штрафу до 50 тисяч євро.

У Німеччині забудовники повинні відшкодувати збитки за всі дерева, які зрубають під час роботи

У Німеччині забудовники повинні відшкодувати збитки за всі дерева, які зрубають під час роботи

Льодовиків меншає, тож дерев має ставати більше. Адже через глобальне потепління містам бракує тіні, а також вони перегріваються. Тож у Німеччині політика захисту дерев - вкрай сувора, а озеленення міст - популярна тема.

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Чому зелені зони необхідні містам (відео)

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У Німеччині дерева користуються особливим захистом, який прописаний у багатьох законах та нормах. Самовільна вирубка захищених дерев може коштувати зловмиснику до 50 тисяч євро.

Kolumne Berlin 24/7 Grüne Stadt Berlin

Чому зелені зони необхідні містам (відео) 31.10.2018

У містах дедалі більше автівок і менше дерев. Але саме від зелених насаджень якість життя залежить не менше, ніж від наявості автомобіля.

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