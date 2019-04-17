Політика й суспільство

Зрубати дерево у Німеччині: місія на межі неможливого? (відео)

У ФРН дерева перебувають від особливим захистом, норми якого прописані у багатьох законах та актах. Самовільна вирубка частини парку та навіть старої ялинки у власному саду може призвести до штрафу до 50 тисяч євро.

У Німеччині забудовники повинні відшкодувати збитки за всі дерева, які зрубають під час роботи

Льодовиків меншає, тож дерев має ставати більше. Адже через глобальне потепління містам бракує тіні, а також вони перегріваються. Тож у Німеччині політика захисту дерев - вкрай сувора, а озеленення міст - популярна тема.

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