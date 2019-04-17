Зрубати дерево у Німеччині: місія на межі неможливого? (відео)

У ФРН дерева перебувають від особливим захистом, норми якого прописані у багатьох законах та актах. Самовільна вирубка частини парку та навіть старої ялинки у власному саду може призвести до штрафу до 50 тисяч євро.
Льодовиків меншає, тож дерев має ставати більше. Адже через глобальне потепління містам бракує тіні, а також вони перегріваються. Тож у Німеччині політика захисту дерев - вкрай сувора, а озеленення міст - популярна тема.
Тотальна вирубка дерев будівельниками і хаотичне засадження комунальниками. Так Київ із зеленої столиці України перетворюється на "бетонну пустелю". Проблеми визнають і в "Київзеленбуді". (16.11.2018)
У містах дедалі більше автівок і менше дерев. Але саме від зелених насаджень якість життя залежить не менше, ніж від наявості автомобіля. (31.10.2018)
Після відставки мера Ірпеня Володимира Карплюка скандали навколо знищення зелених зон в місті під житлову забудову не припиняться, вважають активісти. (03.08.2018)