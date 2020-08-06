Зрив "Північного потоку-2": хто заважає "Газпрому" (відео)

Для завершення газопроводу "Північний потік-2" залишилося прокласти менше двох сотень кілометрів труб. Але США погрожують ще більш суворими санкціями, а екологи подали до суду. Хто зриває плани Кремля добудувати трубу?
Газопровід "Північний потік-2", який проходить по дну Балтійського моря через територію Фінляндії, Швеції та Данії, майже добудований. Залишилося прокласти не більше пари сотень кілометрів трубопроводу. На запит DW у Nord Stream 2 заявили, що "працюють над рішеннями для подальшого укладання трубопроводу". Тим часом у "Газпрому" з'явилися нові проблеми...
Російський концерн "Газпром" потерпає від низьких цін на газ та падіння попиту на блакитне паливо. Також заморожено будівництво амбітного проєкту "Північний потік-2". Про негаразди й проблеми "Газпрому" - в огляді DW.
Нові санкції проти "Північного потоку-2" планують запровадити у США. Законопроєкт розширює обмежувальні заходи на партнерів компанії, що прокладають труби газопроводу "Північний потік-2". Що кажуть про це в Німеччині?
Чи справді "Північний потік-2" збільшить енергетичну залежність Євросоюзу від РФ, чи замерзне без труби Німеччина і чи можливо зупинити будівництво газопроводу? DW розвіює найпоширеніші міфи про "Північний потік-2".