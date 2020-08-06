Зрив "Північного потоку-2": хто заважає "Газпрому" (відео)

Газопровід "Північний потік-2", який проходить по дну Балтійського моря через територію Фінляндії, Швеції та Данії, майже добудований. Залишилося прокласти не більше пари сотень кілометрів трубопроводу. На запит DW у Nord Stream 2 заявили, що "працюють над рішеннями для подальшого укладання трубопроводу". Тим часом у "Газпрому" з'явилися нові проблеми...