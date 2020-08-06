 Зрив ″Північного потоку-2″: хто заважає ″Газпрому″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.08.2020

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Політика й суспільство

Зрив "Північного потоку-2": хто заважає "Газпрому" (відео)

Для завершення газопроводу "Північний потік-2" залишилося прокласти менше двох сотень кілометрів труб. Але США погрожують ще більш суворими санкціями, а екологи подали до суду. Хто зриває плани Кремля добудувати трубу?

Північний потік-2

Газопровід "Північний потік-2", який проходить по дну Балтійського моря через територію Фінляндії, Швеції та Данії, майже добудований. Залишилося прокласти не більше пари сотень кілометрів трубопроводу. На запит DW у Nord Stream 2 заявили, що "працюють над рішеннями для подальшого укладання трубопроводу". Тим часом у "Газпрому" з'явилися нові проблеми...

  

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Північний потік-2

Зрив "Північного потоку-2": хто заважає "Газпрому" (відео)

Для завершення газопроводу "Північний потік-2" залишилося прокласти менше 200 км труб. Хто зриває плани Кремля?  

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