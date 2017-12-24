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Зорян Шкіряк

Зорян Шкіряк – український політик, громадський діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зорян Шкіряк".

З 2014 року Зорян Шкіряк є радником міністра внутрішніх справ України. Зорян Шкіряк тимчасово виконував обов'язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Раніше він був депутатом Київради. Зоран Шкіряк є лідером громадського об'єднання "Новий Київ". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шкіряк: Біометричний контроль на кордоні з РФ частково почне роботу з 27 грудня

Шкіряк: Біометричний контроль на кордоні з РФ частково почне роботу з 27 грудня 24.12.2017

У місцях імовірного нелегального перетину кордону мобільні комплекси біометричного контролю розпочнуть роботу вже 27-го грудня, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.
У МВС вважають вбивство Шеремета спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні

У МВС вважають вбивство Шеремета спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні 20.07.2016

За словами речника МВС України Артема Шевченка, вбивство журналіста Павла Шеремета є таким, що спрямоване на дестабілізацію ситуації в Україні.
Новая газета: Шеремет скаржився на стеження

"Новая газета": Шеремет скаржився на стеження 20.07.2016

За даними видання "Новая газета", останнім часом Шеремет і його цивільна дружина - керівник "Української правди" Олена Притула - скаржилися на стеження за собою.
Суд заарештував підозрюваних у причетності до безладів біля Ради

Суд заарештував підозрюваних у причетності до безладів біля Ради 02.09.2015

Суд санкціонував тримання під вартою вісьмох підозрюваних у причетності до кривавих сутичок біля Верховної Ради 31 серпня. Серед них - і Ігор Гуменюк, якого підозрюють у використанні бойової гранати .
Міліція відпустила 13 підозрюваних у вчиненні бійки під Радою

Міліція відпустила 13 підозрюваних у вчиненні бійки під Радою 01.09.2015

В ізоляторах Києва утримують 18 підозрюваних у безчинствах під Верховною Радою, ще 13 затриманих осіб відпустили. Правоохоронці збирають доказову базу.
Літак міноборони з українцями з Непалу прибув до Києва

Літак міноборони з українцями з Непалу прибув до Києва 07.05.2015

Літак Іл-76 з українцями, евакуйованими з Непалу, приземлився в аеропорту "Бориспіль". Загалом евакуювали 87 осіб - 76 громадян України і 11 громадян інших держав.
У Непалі близько 60 громадян ЄС вважаються зниклими безвісти

У Непалі близько 60 громадян ЄС вважаються зниклими безвісти 04.05.2015

З близько 60-ма громадянами країн ЄС у Непалі досі не вдалося встановити контакт. Тим часом українців з Непалу обіцяють вивезти пасажирським літаком.
Київ: Пожежу біля Чорнобильської АЕС оточили й заблокували

Київ: Пожежу біля Чорнобильської АЕС оточили й заблокували 29.04.2015

Попри локалізацію пожежі у зоні відчуження неподалік від Чорнобильської АЕС, триває гасіння залишків вогню. Українська влада стверджує, що пожежа не призвела до суттєвого підвищення радіаційного фону.
Київ: Лісова пожежа поблизу ЧАЕС під контролем

Київ: Лісова пожежа поблизу ЧАЕС під контролем 28.04.2015

Полум'я, яке поширювалось у напрямку об'єктів Чорнобильської АЕС, вдалося локалізувати. Це найбільша пожежа у зоні відчуження з 1992 року.
В.о. глави Держслужби з надзвичайних ситуацій призначено Зоряна Шкіряка

В.о. глави Держслужби з надзвичайних ситуацій призначено Зоряна Шкіряка 25.03.2015

Тимчасовим в.о. глави Державної служби України з надзвичайних ситуацій призначено радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка. Екс-керівників відомства звільнено з посад через підозру в корупції.
З Дебальцевого починають евакуацію населення

З Дебальцевого починають евакуацію населення 06.02.2015

Українська сторона та бойовики домовилися про "зелений коридор" для евакуації мирних мешканців з Дебальцевого. Сепаратисти також анонсують евакуацію з Вуглегірська.
Глава МВС України: Нацгвардія отримає нові типи озброєнь

Глава МВС України: Нацгвардія отримає нові типи озброєнь 19.11.2014

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсував переозброєння підрозділів Нацгвардії. Це буде надактуальним та несподівано різким для ворога, заявив Аваков.