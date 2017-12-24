Зорян Шкіряк – український політик, громадський діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зорян Шкіряк".

З 2014 року Зорян Шкіряк є радником міністра внутрішніх справ України. Зорян Шкіряк тимчасово виконував обов'язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Раніше він був депутатом Київради. Зоран Шкіряк є лідером громадського об'єднання "Новий Київ". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.