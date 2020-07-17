Зонд Solar Orbiter робить знімки Сонця (фото)

Так Сонце виглядає з космічного зонду Solar Obriter, запущеного Європейською космічною агенцією ESA та Національним управлінням з аеронавтики й дослідження космічного простору США NASA. Зроблено цей знімок було за довжини хвиль у 17 нанометрів.

Solar Obriter має наблизитися до Сонця на відстань у 42 мільйони кілометрів

Фото, зроблені за такої частоти, демонструють верхню атмосферу Сонця - корону з температурою близько мільйона градусів. 500 градусів відчутні вже на відстані у 42 мільйони кілометрів. Саме на таку відстань має наблизитися до Сонця зонд, яким керують із німецького Дармштадта.

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