Зона вільної торгівлі з Канадою

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою вступає в дію 1 серпня 2017 року.

У межах зони вільної торгівлі з Україною Канада відкриє для українців 98 відсотків свого ринку. Без мита українські виробники зможуть експортувати в Канаду перероблену сільськогосподарську продукцію, товари харчової, легкої, хімічної, нафтової та машинобудівної промисловості. Однак експорт деяких товарів є безмитним лише в межах встановлених квот. Зокрема, це стосується аграрної продукції - пшениці, ячменю, яєць, яловичини, свинини. У свою чергу Україна зобов’язалась скасувати митні тарифи на 72 відсотків канадських товарів, зокрема, на рибу та морепродукти, зернові, арахіс, соки, мінеральну воду.