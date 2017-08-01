Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Зона вільної торгівлі з Канадою

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою вступає в дію 1 серпня 2017 року.

У межах зони вільної торгівлі з Україною Канада відкриє для українців 98 відсотків свого ринку. Без мита українські виробники зможуть експортувати в Канаду перероблену сільськогосподарську продукцію, товари харчової, легкої, хімічної, нафтової та машинобудівної промисловості. Однак експорт деяких товарів є безмитним лише в межах встановлених квот. Зокрема, це стосується аграрної продукції - пшениці, ячменю, яєць, яловичини, свинини. У свою чергу Україна зобов’язалась скасувати митні тарифи на 72 відсотків канадських товарів, зокрема, на рибу та морепродукти, зернові, арахіс, соки, мінеральну воду.

Угода про ЗВТ між Україною та Канадою: символічна чи ефективна?

Угода про ЗВТ між Україною та Канадою: символічна чи ефективна? 01.08.2017

Між Україною та Канадою з 1 серпня починає діяти зона вільної торгівлі. Після ЗВТ з Євросоюзом це вже друга така угода, яку підписала Україна. Який зиск матиме Київ та Оттава від лібералізації торгівлі.
Україна та Канада домовилися про вільну торгівлю

Україна та Канада домовилися про вільну торгівлю 11.07.2016

Міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів та міністерка міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд підписали Угоду про створення зони вільної торгівлі між країнами.
ЗВТ Україна-Канада: новий шанс для Києва

ЗВТ Україна-Канада: новий шанс для Києва 11.07.2016

Прем'єр-міністр Канади прибув до Києва для підписання угоди про ЗВТ з Україною. Експерти, утім, застерігають, що українська держава і бізнесмени повинні добре попрацювати, щоб скористатися вигодами канадського ринку.
Україна та Канада планують підписати угоду про ЗВТ 11-12 липня

Україна та Канада планують підписати угоду про ЗВТ 11-12 липня 21.06.2016

Канадський прем'єр Джастін Трюдо має відвідати Україну 11-12 липня, тоді ж сторони планують підписати угоду про зону вільної торгівлі. Її Трюдо називає "пріоритетом" для своєї країни.