 Зомбі Джармуша, епос Тарантіно, драма Альмодовара: 10 найбільших цікавинок Каннського фестивалю | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 14.05.2019

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Культура й стиль життя

Зомбі Джармуша, епос Тарантіно, драма Альмодовара: 10 найбільших цікавинок Каннського фестивалю

Квентін Тарантіно, Педро Альмодовар та Ален Делон - серед зіркових гостей 72-го кінофестивалю в Каннах. У його конкурсі представлені й українські фільми. Десять головних фактів про цьогорічний кінофест - у добірці DW.

Каннський фестиваль відбудеться з 14 по 25 травня

Каннський фестиваль відбудеться з 14 по 25 травня

1. Фільм-відкриття - зомбі-фільм Джима Джармуша

Ікона американського незалежного кіно Джим Джармуш відкриватиме 72 міжнародний кінофестиваль у Каннах, який триватиме з 14 по 25 травня. Фільмом-відкриттям кінодійства стала не зовсім серйозна зомбі-стрічка Джармуша "Мертві не вмирають". Білл Мюррей та Адам Драйвер грають парочку трохи пришелепкуватих поліцейських, яким доводиться мати справу зі справжньою навалою кривавих зомбі. Окрім того, ролі у фільмі жахів виконують Тільда Свінтон і Денні Гловер, а також музиканти Іггі Поп та Том Вейтс. Тож на червоній доріжці під час відкриття фестивалю може бути тісно.

Іггі Поп як зомбі у фільмі Джима Джармуша Мертві не вмирають

Іггі Поп як зомбі у фільмі Джима Джармуша "Мертві не вмирають"

2. Конкурсна програма

Окрім стрічки-відкриття за Золоту пальмову гілку боротимуться ще 20 фільмів. У фестивалі традиційно беруть участь найбільші зірки кіноіндустрії - серед яких як постійні гості, так і декілька дебютантів. Іспанський режисер Педро Альмодовар презентує нову мелодраму "Біль і слава", із Бельгії завітають дворазові володарі Золотої пальмової гілки брати Жан-П'єр і Люк Дарденни ("Молодий Ахмед"). Великобританію представлятиме Кен Лоуч ("Вибачте, ми вас пропустили"), США - Терренс Малік ("Приховане життя"), Канаду - 30-річний "вундеркінд" Ксав'є Долан ("Маттіас і Максим"). Франція цьогоріч, за винятком Абделлатіфа Кешиша ("Мектуб, моє кохання"), на фестивалі не представлена. Натомість у конкурсній програмі за нагороду поборються фільми з Китаю, Південної Кореї, Бразилії та Палестинських територій.

3. Квентін Тарантіно

Лише за декілька днів до початку фестивалю організатори змогли підтвердити участь довгоочікуваного фільму Квентіна Тарантіно. Його новий епос "Одного разу в Голлівуді" прямує до Канн прямо з монтажного столу. Головними акторами, які взяли участь у драмі, стали Леонардо ДіКапріо, Бред Пітт та Марго Роббі. Дія відбувається наприкінці 1960-х років - за часів руху хіппі - в кінематографічній столиці Голлівуді.

Бред Пітт у новому фільмі Квентіна Тарантіно Одного разу в Голлівуді

Бред Пітт у новому фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді"

4. Українське і німецьке кіно

Український кінематограф цьогоріч у Каннах представляють два фільми - повнометражний дебют 26-річного кримськотатарського режисера Нарімана Алієва "Додому", який покажуть у програмі "Особливий погляд", та короткометражка ізраїльського режисера Декеля Беренсона "Анна", створена в копродукції України, Ізраїлю і Великобританії, що увійшла до програми короткометражних фільмів.

Кадр із фільму Додому кримськотатарського режисера Нарімана Алієва

Кадр із фільму "Додому" кримськотатарського режисера Нарімана Алієва

Німецьким кінорежисерам традиційно складно потрапити до конкурсної програми фестивалю в сусідній Франції - їх запрошують надзвичайно рідко. Тож цьогорічний конкурс пройде без німців. При цьому Німеччина все ж представлена грошима - чотири фільми-учасники були створені у копродукції з ФРН. Німецькомовне кіно у конкурсній програмі фестивалю представляє австрійська кінорежисерка Джессіка Гауснер (Jessica Hausner) з науково-фантастичною стрічкою "Маленький Джо".

5. Журі

Цьогорічне зіркове журі фестивалю, яке 25 травня оголосить щасливого володаря або володарку Золотої пальмової гілки, очолює мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту. Також до складу журі увійшли відомі акторки Елль Феннінг (США) та Маймуна-Діай (Буркіна-Фасо) і ціла плеяда зіркових режисерів, серед яких Аліче Рорвахер (Італія), Робін Кампійо (Франція) і Йоргос Лантімос (Греція).

6. Спеціальні покази та паралельна програма

На спеціальних показах та в паралельній програмі фестивалю демонструються також чимало цікавих і вартих уваги фільмів, які з тих чи інших причин не беруть участь у головному конкурсі. Так, поза конкурсом у Каннах відбудеться світова прем'єра кінобіографії Елтона Джона "Рокетмен". Також поза конкурсом покажуть нову стрічку 81-річного класика Клода Лелюша "Найкращі роки життя" з легендарною парочкою Анук Еме та Жаном-Луї Трентіньяном у головних ролях.

У Каннах презентують кінобіографію Елтона Джона Рокетмен

У Каннах презентують кінобіографію Елтона Джона "Рокетмен"

7. Почесна Золота пальмова гілка для Алена Делона

Почесну Золоту пальмову гілку цього року отримає легендарний Ален Делон. Народжений у 1935 році кіноактор зіграв у більш ніж 80 фільмах і є одним з найвизначніших акторів європейського кіно. Його найбільшими акторськими успіхами були фільми "На яскравому сонці", "Леопард", "Самурай". Почесна нагорода має відзначити "чудову присутність легендарного актора в історії кіно", зазначили організатори фестивалю.

8. Суперечка довкола Netflix

Упродовж останніх років фестиваль на Лазурному березі займає передові позиції у боротьбі проти показу фільмів, знятих стримінговим порталом Netflix. На відміну від кінофестивалів у Берліні та Венеції, Каннський кінофестиваль принципово не запрошує до конкурсу фільми, які не демонструються в кінотеатрах - у тому числі й через солідарність із останніми. Тож нові фільми таких зірок як Мартін Скорсезе і Стівен Содерберг не потрапили на фестиваль. Однак поза конкурсом у Каннах покажуть дві частини нового серіалу данського кінорежисера Ніколаса Віндінга "Занадто старий, щоб померти молодим" виробництва Amazon.

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9. Жінки-режисерки у "чоловічому клубі" Канн

У цьогорічній програмі фестивалю представлені чотири режисерки - окрім австрійки Джессіки Гауснер у конкурсній програмі беруть участь три француженки: Маті Діоп, Селін Ск'ямма та Жустін Тріє. Цього вистачило, аби німецькі газети - хоч і з  неприхованою сатирою - назвали їхню присутність "масштабним феміністичним наступом". "У чоловічому клубі Канн це можна було би назвати прогресом", - зазначили оглядачі Süddeutsche Zeitung.

10. Фільм-закриття

На завершення фестивалю в Каннах продемонструють новий фільм успішного французького режисерського дуету Олів'є Накаша та Еріка Толедано "Особливі". Поряд із акторами-профі Венсаном Касселем и Редою Катебом у соціальній комедії про молодих аутистів задіяні й багато непрофесійних акторів. Дует Накаша й Толедано зняв у 2011 році мегауспішну комедію "Недоторкані", а два роки тому запам'ятався весільною сатирою "1+1=Весілля".

  • Кадр із фільму Геошторм

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Клімат зійшов з рейок: "Геошторм" / Geostorm (2017)

    Понад два мільйони людей гинуть через аномальну спеку, світові столиці затоплені, погода геть непередбачувана. Погоду має тепер контролювати масштабна мережа супутників - проте вона не довго працює справно. Щось виходить з ладу, й ця система на орбіті влаштовує на землі льодовиковий період та інші катаклізми... Тепер людству загрожує глобальний суперураган.

  • Кадр з фільму Неможливе, Наомі Уоттс

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Цунамі: "Неможливе" / The Impossible (2012)

    Фільм розповідає про реальну катастрофу - цунамі в грудні 2004 року, через яке загинуло понад чверть мільйона людей у Південно-Східній Азії. Велетенська хвиля розлучає сім'ю на тлі смерті й руйнувань. Але вони все ж таки знаходять одне одного. Чимало критиків не побачили у фільмі з Наомі Уоттс й Еваном МакГрегором нічого більше за мелодраму, яка так і не передала справжні трагедію та біль.

  • Кадр зі стрічки Звірі дикого Півдня

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Повінь та буревій: "Звірі дикого Півдня" / Beasts of the Southern Wild (2012)

    Автори цієї історії інакше підійшла до теми. Шестирічній Хашпаппі вижила в штормовому припливі в болотах Луїзіани. Її унікальна уява допомагає їй витримати подальші випробовування. Дівчинка вірить в абсолютну рівновагу у Всесвіті. "Якщо руйнується його найдрібніший елемент, руйнується весь Всесвіт". Режисерові Бену Зайтліну вдалося вражаюче дебютувати з малим бюджетом.

  • Кадр з фільму 2016: кінець ночі

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Сонячні спалахи: "2016: кінець ночі" / Hell (2011)

    Ця німецька стрічка змальовує сліпучий, укритий пилюкою, висохлий світ. Люди вимушені боротися за виживання. У "Кінці ночі" сонце стає ворогом людства через надмірну спеку, смертоносну радіацію та сонячні бурі. Ті, хто залишився, готові на неймовірну жорстокість, аби вижити.

  • Джон Кьюсек у фільмі 2012

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    І знову сонячні спалахи: "'2012" (2009)

    Режисер Роланд Еммеріх відомий своїми блокбастерами з вибухами та масштабними руйнуваннями. У цьому фільмі, який можна вважати "королем" серед стрічок про кліматичні катастрофи, гине шість мільярдів людей гине - вони замерзають, тонуть чи згорають через гнів матінки-природи. Оргія розрухи водночас абсурдна та захоплива. І знову ж таки, провина - за сонцем.

  • Торнадо в Лос-Анджелесі у фільмі Післязавтра

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Глобальне потепління: "Післязавтра" / The Day After Tomorrow (2004)

    "2012" - не перший підхід Еммеріха до верстату фільмів-катастроф. У "Післязавтра" палеокліматолог Джек Холл попереджає про загрозу змін клімату, які призведуть до нового льодовикового періоду. І саме це відбувається - завдяки буянню комп'ютерної графіки. Спочатку шалені бурі спустошують світ, потім хвилі обрушуються на міста, а далі все замерзає.

  • Кадр з фільму Смерч

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Торнадо: "Смерч" / Twister (1996)

    Метеорологи намагаються розгадати секрет торнадо, аби розробити кращу систему попереджень. Для цього вони полюють на смерчі. Будівлі, човни, вантажівки та корови здіймаються у повітря, а розлучена пара дослідників вирішує дати своїм стосункам ще один шанс. У фіналі вчені опиняються на шляху торнадо-гіганта...

  • Кевін Костнер у фільмі Водний світ

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Підвищення рівня моря: "Водний світ" / Waterworld (1995)

    Полярні льодовики розтанули, континенти затопило. Небагато вцілілих людей мешкають на штучних атолах чи човнах. Є й погані хлопці, які викрадають дитину, на чиїй спині - татуювання, яке начебто відкриває шлях до єдиного острова на Землі, що лишився. Іронія долі: декорації під час зйомки фільму зруйнував потужний шторм.

  • Зелений Сойлент

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Брак ресурсів, перенаселення, смерть природи: "Зелений сойлент" / Soylent Green (1973)

    2022 рік, Нью-Йорк - мішанина з поламаних авто, сміття та безхатченків. Луки, поля, квіти, птахи - все це в минулому. Замість натуральних продуктів люди їдять замінники, найпопулярніший з них - "Зелений сойлент". Кажуть, що його виготовляють з планктону. Проте одному детективу вдається викрити страшну правду: для цього печива насправді використовують... людське м'ясо.

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