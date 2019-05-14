Зомбі Джармуша, епос Тарантіно, драма Альмодовара: 10 найбільших цікавинок Каннського фестивалю

1. Фільм-відкриття - зомбі-фільм Джима Джармуша

Ікона американського незалежного кіно Джим Джармуш відкриватиме 72 міжнародний кінофестиваль у Каннах, який триватиме з 14 по 25 травня. Фільмом-відкриттям кінодійства стала не зовсім серйозна зомбі-стрічка Джармуша "Мертві не вмирають". Білл Мюррей та Адам Драйвер грають парочку трохи пришелепкуватих поліцейських, яким доводиться мати справу зі справжньою навалою кривавих зомбі. Окрім того, ролі у фільмі жахів виконують Тільда Свінтон і Денні Гловер, а також музиканти Іггі Поп та Том Вейтс. Тож на червоній доріжці під час відкриття фестивалю може бути тісно.

Іггі Поп як зомбі у фільмі Джима Джармуша "Мертві не вмирають"

2. Конкурсна програма

Окрім стрічки-відкриття за Золоту пальмову гілку боротимуться ще 20 фільмів. У фестивалі традиційно беруть участь найбільші зірки кіноіндустрії - серед яких як постійні гості, так і декілька дебютантів. Іспанський режисер Педро Альмодовар презентує нову мелодраму "Біль і слава", із Бельгії завітають дворазові володарі Золотої пальмової гілки брати Жан-П'єр і Люк Дарденни ("Молодий Ахмед"). Великобританію представлятиме Кен Лоуч ("Вибачте, ми вас пропустили"), США - Терренс Малік ("Приховане життя"), Канаду - 30-річний "вундеркінд" Ксав'є Долан ("Маттіас і Максим"). Франція цьогоріч, за винятком Абделлатіфа Кешиша ("Мектуб, моє кохання"), на фестивалі не представлена. Натомість у конкурсній програмі за нагороду поборються фільми з Китаю, Південної Кореї, Бразилії та Палестинських територій.

3. Квентін Тарантіно

Лише за декілька днів до початку фестивалю організатори змогли підтвердити участь довгоочікуваного фільму Квентіна Тарантіно. Його новий епос "Одного разу в Голлівуді" прямує до Канн прямо з монтажного столу. Головними акторами, які взяли участь у драмі, стали Леонардо ДіКапріо, Бред Пітт та Марго Роббі. Дія відбувається наприкінці 1960-х років - за часів руху хіппі - в кінематографічній столиці Голлівуді.

Бред Пітт у новому фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді"

4. Українське і німецьке кіно

Український кінематограф цьогоріч у Каннах представляють два фільми - повнометражний дебют 26-річного кримськотатарського режисера Нарімана Алієва "Додому", який покажуть у програмі "Особливий погляд", та короткометражка ізраїльського режисера Декеля Беренсона "Анна", створена в копродукції України, Ізраїлю і Великобританії, що увійшла до програми короткометражних фільмів.

Кадр із фільму "Додому" кримськотатарського режисера Нарімана Алієва

Німецьким кінорежисерам традиційно складно потрапити до конкурсної програми фестивалю в сусідній Франції - їх запрошують надзвичайно рідко. Тож цьогорічний конкурс пройде без німців. При цьому Німеччина все ж представлена грошима - чотири фільми-учасники були створені у копродукції з ФРН. Німецькомовне кіно у конкурсній програмі фестивалю представляє австрійська кінорежисерка Джессіка Гауснер (Jessica Hausner) з науково-фантастичною стрічкою "Маленький Джо".

5. Журі

Цьогорічне зіркове журі фестивалю, яке 25 травня оголосить щасливого володаря або володарку Золотої пальмової гілки, очолює мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту. Також до складу журі увійшли відомі акторки Елль Феннінг (США) та Маймуна-Діай (Буркіна-Фасо) і ціла плеяда зіркових режисерів, серед яких Аліче Рорвахер (Італія), Робін Кампійо (Франція) і Йоргос Лантімос (Греція).

6. Спеціальні покази та паралельна програма

На спеціальних показах та в паралельній програмі фестивалю демонструються також чимало цікавих і вартих уваги фільмів, які з тих чи інших причин не беруть участь у головному конкурсі. Так, поза конкурсом у Каннах відбудеться світова прем'єра кінобіографії Елтона Джона "Рокетмен". Також поза конкурсом покажуть нову стрічку 81-річного класика Клода Лелюша "Найкращі роки життя" з легендарною парочкою Анук Еме та Жаном-Луї Трентіньяном у головних ролях.

У Каннах презентують кінобіографію Елтона Джона "Рокетмен"

7. Почесна Золота пальмова гілка для Алена Делона

Почесну Золоту пальмову гілку цього року отримає легендарний Ален Делон. Народжений у 1935 році кіноактор зіграв у більш ніж 80 фільмах і є одним з найвизначніших акторів європейського кіно. Його найбільшими акторськими успіхами були фільми "На яскравому сонці", "Леопард", "Самурай". Почесна нагорода має відзначити "чудову присутність легендарного актора в історії кіно", зазначили організатори фестивалю.

8. Суперечка довкола Netflix

Упродовж останніх років фестиваль на Лазурному березі займає передові позиції у боротьбі проти показу фільмів, знятих стримінговим порталом Netflix. На відміну від кінофестивалів у Берліні та Венеції, Каннський кінофестиваль принципово не запрошує до конкурсу фільми, які не демонструються в кінотеатрах - у тому числі й через солідарність із останніми. Тож нові фільми таких зірок як Мартін Скорсезе і Стівен Содерберг не потрапили на фестиваль. Однак поза конкурсом у Каннах покажуть дві частини нового серіалу данського кінорежисера Ніколаса Віндінга "Занадто старий, щоб померти молодим" виробництва Amazon.

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9. Жінки-режисерки у "чоловічому клубі" Канн

У цьогорічній програмі фестивалю представлені чотири режисерки - окрім австрійки Джессіки Гауснер у конкурсній програмі беруть участь три француженки: Маті Діоп, Селін Ск'ямма та Жустін Тріє. Цього вистачило, аби німецькі газети - хоч і з неприхованою сатирою - назвали їхню присутність "масштабним феміністичним наступом". "У чоловічому клубі Канн це можна було би назвати прогресом", - зазначили оглядачі Süddeutsche Zeitung.

10. Фільм-закриття

На завершення фестивалю в Каннах продемонструють новий фільм успішного французького режисерського дуету Олів'є Накаша та Еріка Толедано "Особливі". Поряд із акторами-профі Венсаном Касселем и Редою Катебом у соціальній комедії про молодих аутистів задіяні й багато непрофесійних акторів. Дует Накаша й Толедано зняв у 2011 році мегауспішну комедію "Недоторкані", а два роки тому запам'ятався весільною сатирою "1+1=Весілля".