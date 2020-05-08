Зовнішні кордони ЄС не планують відкривати раніше липня

Цілковита більшість держав ЄС вважає за потрібне подовжити заборону на в'їзд до ЄС з інших країн на два тижні, до кінця червня. Про це заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон у п'ятницю, 5 червня, за підсумками відеоконференції міністрів внутрішніх справ країн ЄС, повідомляє кореспондент DW.

"Послухавши сьогоднішню дискусію, я особисто вірю, що ми повернемося до повноцінного функціонування Шенгенської зони та свободи пересування громадян не пізніше, ніж у кінці червня", - зазначила Йоханссон. Вона знову підтвердила позицію, що відкриття зовнішніх кордонів буде можливе лише після зняття обмежень на внутрішніх кордонах ЄС.

Як відомо, через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 до 15 червня діє рекомендація Єврокомісії зберігати заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн . Винятки діють лише для так званих "необхідних" подорожей, наприклад сезонних працівників. "Майже всі держави-члени ЄС сьогодні висловилися за коротке подовження цього періоду. Це означає, що контроль на внутрішніх кордонах скасують до кінця червня. Я думаю, ми маємо розглянути поступове зняття обмежень на подорожі до ЄС на початку липня", - розповіла єврокомісарка. Відповідаючи на запитання кореспондента DW, вона уточнила, що подовжити цю заборону на в'їзд планують на два тижні.

За словами Йоханссон, наступного тижня Єврокомісія представить свої рекомендації для держав Шенгенської зони щодо відкриття зовнішніх кордонів ЄС.

Терезія Грас, яка представляла на нараді МВС Хорватії, котра головує нині у Раді ЄС, додала: "Обговорюючи варіанти зняття обмежень на зовнішніх кордонах, ми чітко дали зрозуміти, що слід уникнути ситуації, коли ці заходи призведуть до поновлення контролю на внутрішніх кордонах ЄС".

