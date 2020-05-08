 Зовнішні кордони ЄС не планують відкривати раніше липня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зовнішні кордони ЄС не планують відкривати раніше липня

Міністри внутрішніх справ держав ЄС висловилися за подовження обмежень на в'їзд до ЄС з третіх країн на два тижні. Наступного тижня Єврокомісія представить рекомендації щодо відкриття зовнішніх кордонів ЄС.

На кордоні Туреччини та Болгарії (архівне фото)

На кордоні Туреччини та Болгарії (архівне фото)

Цілковита більшість держав ЄС вважає за потрібне подовжити заборону на в'їзд до ЄС з інших країн на два тижні, до кінця червня. Про це заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон у п'ятницю, 5 червня, за підсумками відеоконференції міністрів внутрішніх справ країн ЄС, повідомляє кореспондент DW.

"Послухавши сьогоднішню дискусію, я особисто вірю, що ми повернемося до повноцінного функціонування Шенгенської зони та свободи пересування громадян не пізніше, ніж у кінці червня", - зазначила Йоханссон. Вона знову підтвердила позицію, що відкриття зовнішніх кордонів буде можливе лише після зняття обмежень на внутрішніх кордонах ЄС.

Як відомо, через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 до 15 червня діє рекомендація Єврокомісії зберігати заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн . Винятки діють лише для так званих "необхідних" подорожей, наприклад сезонних працівників. "Майже всі держави-члени ЄС сьогодні висловилися за коротке подовження цього періоду. Це означає, що контроль на внутрішніх кордонах скасують до кінця червня. Я думаю, ми маємо розглянути поступове зняття обмежень на подорожі до ЄС на початку липня", - розповіла єврокомісарка. Відповідаючи на запитання кореспондента DW, вона уточнила, що подовжити цю заборону на в'їзд планують на два тижні.

За словами Йоханссон, наступного тижня Єврокомісія представить свої рекомендації для держав Шенгенської зони щодо відкриття зовнішніх кордонів ЄС.

Терезія Грас, яка представляла на нараді МВС Хорватії, котра головує нині у Раді ЄС, додала: "Обговорюючи варіанти зняття обмежень на зовнішніх кордонах, ми чітко дали зрозуміти, що слід уникнути ситуації, коли ці заходи призведуть до поновлення контролю на внутрішніх кордонах ЄС".

Дивитись відео 01:49

Побачення на кордоні між Німеччиною і Швейцарією в часи коронавірусу (08.04.2020)

DW.COM

Італія відкрила свої кордони для туристів

Відтепер мандрівники з 29-ти європейських країн зможуть подорожувати до Італії без необхідності перебувати в двотижневому карантині. Італійці також можуть без обмежень пересуватися всередині країни. (03.06.2020)  

Також за темою

Deutschland Grenze zu Österreich bei Kiefersfelden | Coronavirus | Grenzschließung

Коронавірус: Єврокомісія радить подовжити заборону на в'їзд до ЄС 08.05.2020

Єврокомісія рекомендувала державам Шенгенської зони подовжити на 30 днів обмеження на в'їзд з третіх країн. Заборону на подорожі запровадили через пандемію коронавірусу.

Italien Treviso | Ausflugsschiff Altino der Reederei Stefanato

Повний вперед: настрої в Італії після відкриття кордонів 05.06.2020

Італія, болюче вражена епідемією СOVID-19, але як сильно залежна від туризму, першою в Європі відкрила кордони для європейських туристів. Репортаж Бернда Ріґерта.

Brüssel Jean Asselborn, Außenminister Luxemburg

Глава МЗС Люксембургу виступає за найскоріше відкриття Шенгенської зони 31.05.2020

Очільник МЗС Люксембургу та член Ради ЄС Жан Ассельборн закликав якнайшвидше відкрити Шенгенську зону. Він вважає, що швидке відновлення свободи пересування та обігу товарів допоможе відновленню економіки ЄС.

Реклама

Докладно

Арсен Аваков у парламенті 5 червня

День Авакова: як глава МВС звітував у Верховній Раді

"Нацполіція - це плоть від плоті українського суспільства", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у ВР.  

Аби отримати виплату 300 євро на дитину, що проживає у Німеччині, не теба навіть бути громадянином країни

Німеччина проти кризи: 300 євро на дитину і зниження ПДВ

Уряд Німеччини представив нову антикризову програму обсягом у 130 мільярдів євро. Як саме ФРН рятуватиме економіку?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  